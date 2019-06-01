Данилюк пообіцяв виплатити борги шахтарям «в стислі строки»



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При цьому уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації в гірничій галузі

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк заявляє, що заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт буде виплачена в стислі терміни. Про це він повідомив в Facebook.

Данилюк зазначив, що напередодні відбулась «продуктивна нарада президента з членами РНБО і з керівниками енергетичної галузі». «Виявили кілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці», - зазначив він.

Секретар РНБО додав, що при обговоренні вдалося розв'язувати деякі нагальні питання, зокрема, «в стислі строки буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт».

«Разом з тим, уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації в цій галузі, насамперед - посилення безпеки шахтарів», - повідомив Данилюк.

Крім того, зазначив він, уряд якомога швидше має владнати критичну ситуацію з функціонуванням комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

Нагадаємо, вчора відбулось перше засідання РНБО під головуванням Володимира Зеленського.