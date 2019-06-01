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    Економіка та фінанси

    Данилюк пообіцяв виплатити борги шахтарям «в стислі строки»

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    Данилюк пообіцяв виплатити борги шахтарям «в стислі строки»

    При цьому уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації в гірничій галузі

    Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк заявляє, що заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт буде виплачена в стислі терміни. Про це він повідомив в Facebook.

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    Данилюк зазначив, що напередодні відбулась «продуктивна нарада президента з членами РНБО і з керівниками енергетичної галузі». «Виявили кілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці», - зазначив він.

    Секретар РНБО додав, що при обговоренні вдалося розв'язувати деякі нагальні питання, зокрема, «в стислі строки буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт».

    «Разом з тим, уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації в цій галузі, насамперед - посилення безпеки шахтарів», - повідомив Данилюк.

    Крім того, зазначив він, уряд якомога швидше має владнати критичну ситуацію з функціонуванням комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

    Нагадаємо, вчора відбулось перше засідання РНБО під головуванням Володимира Зеленського.

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