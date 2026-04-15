Польща розкритикувала Львів за розірвання контракту на сміттєпереробний завод. Садовий відповів

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Польща розкритикувала Львів за розірвання контракту на сміттєпереробний завод. Садовий відповів
Відповідно до угоди Control Process мала здати готовий завод у жовтні минулого року
Садовий повідомив, що найближчим часом буде оголошено новий тендер на будівництво заводу

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький вважає вкрай недружнім кроком з боку львівської влади розірвання контракту з польською компанією Control Process на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Info.

«Це вкрай недружній крок влади Львова. Ми втручаємося на дуже високому рівні у контактах з владою України, чекаємо на зміну рішення», – заявив він.

Заступник глави МЗС зазначив, що компанія втратила контракт, коли будівництво завершено на 90%. «Пан мер Садовий, безперечно, повинен переглянути це рішення. Ми однозначно на боці польської компанії», – зазначив дипломат

Босацький стверджує, що ситуація «негативно впливає на сприйняття України в Польщі та на польсько-українські відносини». Він назвав рішення мера Львова «свавільним» та «абсолютно незрозумілим».

Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий відповів на критику. Він наголосив, що відповідно до угоди Control Process мала здати готовий завод у жовтні минулого року, однак його досі немає.

«Кінцеву дату кілька разів переносили. Та в якийсь момент стало зрозуміло, що це не має сенсу. Більше того, підрядник просто відмовився виконувати частину робіт і вимагав від громади додаткові 17 млн євро, хоча ці роботи входять до його обов’язків. Ми також з’ясували, що це не поодинокий випадок – схожі ситуації з недобудованими об’єктами були і в Польщі. Тому за погодженням з Європейським банком реконструкції та розвитку було розірвано контракт із підрядником», – каже він.

Садовий додав, що найближчим часом буде оголошено новий тендер на будівництво заводу, який добудує новий підрядник.

«Окремо про маніпуляції. Заяви про якісь «рішення арбітражу Fidic» – це неправда. Взагалі такого терміна, як «арбітраж FIDIC», не існує. Йдеться про рішення приватного консультанта, якого найняв і оплатив сам підрядник. Його висновки – це позиція однієї сторони, за яку Control Process заплатила понад 400 тис. євро. Таке дороговартісне «рішення» складно назвати незалежним», – каже він.

Мер Львова додав, що ситуація не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею.

«Ми щиро вдячні польському народу, уряду, містам і всім партнерам за підтримку України та Львова в цей складний час. Тут не має бути політики. Є приватний бізнес, який захищає свої інтереси. І є місто, яке захищає кошти й інтереси громади. Завод у Львові буде. Не ведіться на фейки», – додав Садовий.

Нагадаємо, Львівська міська рада офіційно розірвала договір із польським підрядником, який мав звести перший у місті сучасний сміттєпереробний завод. Причиною такого радикального кроку стало систематичне невиконання компанією умов будівництва та зрив графіків робіт.

Читайте також

Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
9 квiтня, 21:18
Під трасою в Польщі знайшли кістки мамонтів і давні поховання
Будівництво дороги в Польщі відкрило тисячі археологічних скарбів
8 квiтня, 19:39
За даними слідства, фігурант ударив військовослужбовця ножем у шию та втік
«Система мобілізації потребує змін». Міноборони відреагувало на вбивство військового ТЦК у Львові
2 квiтня, 19:32
Голий американець шокував перехожих на підвіконні в центрі Львова
Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)
2 квiтня, 19:21
Наталію Курпіту з пологового зустрів чоловік та старші доньки
Семеро доньок. У Львові 46-річна дружина священника стала матір'ю (фото)
23 березня, 14:55
Польща розробила власний дрон-камікадзе
Польща створила власний аналог «шахеда»
19 березня, 14:45
На місце події прибули відповідні служби, які прибрали кабана з колій
Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові
19 березня, 14:22
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 19 березня
19 березня, 05:40
У Львові вибухнув автобус
У Львові вибухнув автобус
16 березня, 22:58

Політика

Що відбувається з мирними переговорами? Буданов заінтригував заявою
Що відбувається з мирними переговорами? Буданов заінтригував заявою
Польща розкритикувала Львів за розірвання контракту на сміттєпереробний завод. Садовий відповів
Польща розкритикувала Львів за розірвання контракту на сміттєпереробний завод. Садовий відповів
Ізраїль прийняв судно із краденим українським зерном. Сибіга звернувся з вимогою
Ізраїль прийняв судно із краденим українським зерном. Сибіга звернувся з вимогою
Зеленський зустрінеться з Мелоні в Римі
Зеленський зустрінеться з Мелоні в Римі
Віткофф та Кушнер підтвердили свій візит до України – президент
Віткофф та Кушнер підтвердили свій візит до України – президент
Буданов: Старий порядок мертвий, зараз з болем твориться новий
Буданов: Старий порядок мертвий, зараз з болем твориться новий

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
