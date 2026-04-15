Польща розкритикувала Львів за розірвання контракту на сміттєпереробний завод. Садовий відповів

Садовий повідомив, що найближчим часом буде оголошено новий тендер на будівництво заводу

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький вважає вкрай недружнім кроком з боку львівської влади розірвання контракту з польською компанією Control Process на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Info.

«Це вкрай недружній крок влади Львова. Ми втручаємося на дуже високому рівні у контактах з владою України, чекаємо на зміну рішення», – заявив він.

Заступник глави МЗС зазначив, що компанія втратила контракт, коли будівництво завершено на 90%. «Пан мер Садовий, безперечно, повинен переглянути це рішення. Ми однозначно на боці польської компанії», – зазначив дипломат

Босацький стверджує, що ситуація «негативно впливає на сприйняття України в Польщі та на польсько-українські відносини». Він назвав рішення мера Львова «свавільним» та «абсолютно незрозумілим».

Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий відповів на критику. Він наголосив, що відповідно до угоди Control Process мала здати готовий завод у жовтні минулого року, однак його досі немає.

«Кінцеву дату кілька разів переносили. Та в якийсь момент стало зрозуміло, що це не має сенсу. Більше того, підрядник просто відмовився виконувати частину робіт і вимагав від громади додаткові 17 млн євро, хоча ці роботи входять до його обов’язків. Ми також з’ясували, що це не поодинокий випадок – схожі ситуації з недобудованими об’єктами були і в Польщі. Тому за погодженням з Європейським банком реконструкції та розвитку було розірвано контракт із підрядником», – каже він.

Садовий додав, що найближчим часом буде оголошено новий тендер на будівництво заводу, який добудує новий підрядник.

«Окремо про маніпуляції. Заяви про якісь «рішення арбітражу Fidic» – це неправда. Взагалі такого терміна, як «арбітраж FIDIC», не існує. Йдеться про рішення приватного консультанта, якого найняв і оплатив сам підрядник. Його висновки – це позиція однієї сторони, за яку Control Process заплатила понад 400 тис. євро. Таке дороговартісне «рішення» складно назвати незалежним», – каже він.

Мер Львова додав, що ситуація не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею.

«Ми щиро вдячні польському народу, уряду, містам і всім партнерам за підтримку України та Львова в цей складний час. Тут не має бути політики. Є приватний бізнес, який захищає свої інтереси. І є місто, яке захищає кошти й інтереси громади. Завод у Львові буде. Не ведіться на фейки», – додав Садовий.

Нагадаємо, Львівська міська рада офіційно розірвала договір із польським підрядником, який мав звести перший у місті сучасний сміттєпереробний завод. Причиною такого радикального кроку стало систематичне невиконання компанією умов будівництва та зрив графіків робіт.