Державна аудиторська служба провела ревізію «Нафтогазу» і зачепила премії Коболєва

Результати ревізії засекречені та лежать в основі нової кримінальної справи

Державна аудиторська служба провела ревізію фінансово-господарських питань діяльності НАК «Нафтогаз» за період з 01.01.2020 по 30.06.2023, йдеться в ухвалі ВАКС.

Зазначається, що одним із предметів дослідження були премії, призначені колишньому очільнику компанії Андрію Коболєву. «…одним із предметів дослідження було рішення Наглядової ради Нафтогазу за 2018 рік на підставі якого ОСОБА_10 (Коболєв, – ред). виплачено грошові кошти», – йдеться в ухвалі.

Водночас з тексту документа ВАКС вбачається, що результати цієї ревізії засекречені, оскільки вони лягли в матеріали нового кримінального провадження.

«Відповідний акт (ревізії) направлено до правоохоронного органу, яким прийнято рішення про його долучення до матеріалів іншого кримінального провадження. Таким чином, акт містить таємницю досудового розслідування», – йдеться в ухвалі ВАКС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ розслідує стосовно Коболєва нове кримінальне провадження. Ще одне. Проте, як і попереднє воно теж стосується виплати премій, зокрема, «обставин виплати Коболєву другої частини премії та погодження продовження дії трудового контракту».

Коболєва НАБУ звинувачує у незаконному призначенні собі та отриманні премій на $10 млн.

Раніше повідомлялось про те, що заставодавці Андрія Коболєва вимагають повернути їм понад 44 млн грн.