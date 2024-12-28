На затриманому у Фінській затоці російському танкері знайшли обладнання для шпигунства за НАТО

На борту танкера було виявлено спеціальне обладнання для стеження та збирання розвідувальних даних

26 грудня затримано російський танкер Eagle S, який пошкодив підводний кабель між Фінляндією та Естонією. Розслідування показало, що судно фактично використовувалося для здійснення розвідувальних дій. Про це пише Lloyd's List.

За інформацією видання, на борту танкера було виявлено спеціальне обладнання для стеження та збирання розвідувальних даних. За словами одного інформатора, який раніше працював на цьому судні, встановлене обладнання споживало настільки багато електроенергії, що часто призводило до збоїв в роботі корабельних систем.

З'ясувалося, що Eagle S не є єдиним випадком. Схоже обладнання було виявлено також на танкері Swiftsea Rider. Обидва судна входять до флотилії з 26 старих танкерів, які Росія придбала протягом останніх двох років, щоб обійти санкції.

На борту Eagle S постійно перебували особи, які не належали до екіпажу. Вони працювали з потужним радіоелектронним обладнанням, яке приносили у великих валізах. Зібрані дані про рух кораблів і літаків НАТО передавалися для аналізу під час відвідин російських портів. Члени екіпажу були обізнані з розвідувальною діяльністю, але мовчали через погрози. Капітани, які намагалися повідомити про незаконні дії, негайно звільняли.

Нагадаємо, три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC. У компаніях запевняють, що перебої не мають істотного впливу на кінцевих користувачів, послуги та зв'язок між Естонією і Фінляндією не порушені.

До слова, транзит суден через протоку Босфор тимчасово перекритий в обидві сторони через неполадки у танкера, який прямував до Росії. Про це повідомляє Міністерство транспорту Туреччини, пише İhlas Haber Ajansı. За даними відомства, технічні проблеми виникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon під прапором Панами. Він прямував з турецького порту Ялова до Новоросійська. Подробиці події та терміни поновлення транзиту не уточнюються.