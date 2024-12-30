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Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди
Злодії зухвало пограбували магазин у Парижі
фото: Profimedia

З паризького магазину Le Printemps викрали коштовності бренду Mauboussin на 300 тис євро

Стенд виробника ювелірних виробів Mauboussin, розташований у магазині Le Printemps на сході Парижа, був пограбований, повідомляє французька поліція. Про це пише BFMTV.

Спочатку збитки оцінювалися в 500 тис. євро, але потім було переглянуто до 300 тис. євро, уточнило джерело. Вранці, заступаючи на пост, охоронець зауважив, що одне із вікон Printemps Nation було розбите. Камери спостереження зафіксували момент, коли невстановлений чоловік увійшов до магазину та взяв прикраси зі стенду Mauboussin та швидко покинув будівлю.

Як повідомляє видання Le Parisien, злодій прослизнув «крізь маленький отвір після того, як розбив скло» і пробув усередині лише близько двадцяти секунд, і сигналізація не встигла спрацювати.

Прокуратура Парижа оголосила, що розпочато розслідування за фактом крадіжки і справу передано до судової поліції.

Раніше у центрі французького міста Ліон сталося пограбування ювелірної крамниці. При цьому грабіжник використовував навантажувач для того, або розтрощити вітрину. 

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Теги: прокуратура розслідування поліція чоловік магазин Париж Франція злочин

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