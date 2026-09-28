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Deutsche Bank надасть Україні кредит на нові електростанції

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Deutsche Bank надасть Україні кредит на нові електростанції
Кабмін залучив €45,75 млн на нові електростанції «Укрнафти»
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Йдеться про чотири майданчики «Укрнафти» загальною потужністю близько 60 МВт, а відсотки за кредитом за певних умов сплачуватиме Фінляндія

Deutsche Bank AG надасть Україні кредит на суму до €45,75 млн для закупівлі обладнання та реалізації проєктів із встановлення газопоршневих електростанцій. Відповідні умови державного зовнішнього запозичення затвердив Кабінет Міністрів України постановою від 28 вересня 2026 року №1184. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на документ уряду.

Кредит залучатиметься відповідно до договору між Україною в особі міністра фінансів як позичальником та Deutsche Bank AG як агентом, уповноваженим головним організатором і початковим кредитором.

Загальна сума запозичення становитиме до €45,75 млн. Кошти можна буде використати для оплати до 85% вартості договорів на закупівлю та постачання обладнання для газопоршневих електростанцій.

Нову генерацію планують встановити на чотирьох майданчиках АТ «Укрнафта». Загальна електрична потужність електростанцій становитиме близько 60 МВт. Частину кредитних коштів також передбачено для сплати премії за надання гарантії.

Зобов'язання України за кредитом забезпечуватимуться гарантією фінського експортно-кредитного агентства Finnvera.

Відсоткова ставка складатиметься із шестимісячної ставки EURIBOR та маржі. Від першої вибірки кредитних коштів до першої дати погашення маржа становитиме 1,3% річних, а надалі – 0,64% річних.

Водночас відповідно до Рамкової угоди між урядами України та Фінляндії щодо проєктів, які фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду, відсотки сплачуватиме Фінляндія безпосередньо Deutsche Bank AG. Документ передбачає виняток для випадків, коли відсотки відповідно до умов кредиту має сплачувати сам позичальник.

Для кредиту також передбачено пільговий період відстрочення погашення. Він триватиме до дати, яка настане раніше: 18 місяців після підписання кредитного договору або шість місяців після завершення проєктів.

Остаточно погасити кредит Україна має через 9,5 року від першої дати погашення. Кошти на погашення та обслуговування запозичення передбачатимуться у державному бюджеті на відповідний рік.

Нагадаємо, раніше «Укрнафта» залучила €44,6 млн грантового фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку для створення нової розподіленої генерації. Кошти передбачені для закупівлі та встановлення газопоршневих установок на виробничих майданчиках компанії. Загальна потужність цих об'єктів має становити близько 62 МВт.

Грантове фінансування доповнило пільговий кредит ЄБРР на €80 млн, який «Укрнафта» раніше залучила для реалізації проєкту розвитку розподіленої генерації.

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Теги: Укрнафта грант

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