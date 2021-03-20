Дев’ять компаній придбали «зелену» енергію менш ніж за 1,4 грн за кВт-год

Компанія «Гарантований покупець» вже продала на аукціонах близько 312 тисяч МВт-год «зеленої» електроенергії, яка буде вироблена у квітні

Держпідприємство «Гарантований покупець» на аукціоні 18 березня продало весь обсяг електроенергії з відновлюваних джерел дев’ятьом компаніям. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Підприємство продало 120 тисяч МВт-год, «зеленої» електроенергії. Попит на такий вид енергії демонструє те, що на аукціоні відбулося зростання середньозваженої ціни продажу до 17% відносно стартової позиції, або до 1369 грн/МВт-год. Серед компаній переможців – виробничі, комунальні підприємства, оператор системи передачі та інші учасники ринку.

Відзначимо, що компанія «Гарантований покупець» вже продала на аукціонах близько 312 тисяч МВт-год «зеленої» електроенергії, яка буде вироблена у квітні.

Нагадаємо, 10 березня представники іноземних інвесторів написали лист Володимиру Зеленському з вимогою втрутитися в критичне ігнорування владою умов меморандуму щодо відновлюваної енергетики, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену у 2020 році «зелену» електроенергію.

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії. Іноземні інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося. Станом на 15 березня виплачено лише 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.