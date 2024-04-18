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Для України важливо вирішити проблему з європейським екоподатком – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для України важливо вирішити проблему з європейським екоподатком – ЗМІ
Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить податок на викиди вуглецю СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро
фото: Depositphotos

Влада має активізувати перемовини, і вивести Україну з-під дії європейського екологічного податку – ЗМІ

Із січня 2026-го року має запрацювати у повному обсязі механізм митного вуглецевого коригування (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). На значну частку товарів, які ввозяться до ЄС, накладатиметься додатковий вуглецевий податок. При цьому Україна належить до числа держав, по чиєму експортному потенціалові CBAM здатен вдарити найболючіше – насамперед, по металургії, а також по хімічний і цементній промисловостях та по електроенергетиці. Тому влада має вже зараз має активізувати перемовини, і вивести Україну з-під дії європейського екологічного податку. Про це йдеться у аналітиці на сайті Мінпром. 

«Для України важливо не проморгати цю проблему як начебто порівняно віддалену в часі, і не настільки нагальну на тлі воєнних дій. Щоб усвідомити її важливість, достатньо зазначити одну цифру. Якби CBAM запрацював у повному форматі вже зараз, то втрати України на експорті тільки металургійної продукції перевищили б 1 млрд дол. А це приблизно третина від усього сталевого експортного виторгу у воєнні роки», – наголошується в матеріалі.

Втім, ситуація не є цілковито безвихідною, нагадують аналітики. Адже з боку самого Євросоюзу лунали меседжі, що там не прагнуть надмірно карати виробників товарів із третіх країн, і готові диференційовано підходити до обкладання вуглецевим податком. Є навіть кілька опцій, щоб ослабити ймовірний негативний вплив CBAM, але необхідно уже зараз обговорювати ці варіанти з офіційним Брюсселем.

«Найочевидніший із них – чинник форс-мажору. Ухвалений Європарламентом регламент CBAM дозволяє робити винятки, «якщо сталася непередбачувана, виняткова та неспровокована подія, яка знаходиться поза контролем однієї або кількох третіх країн». Хіба агресія РФ проти України – не такий прецедент?», – акцентує видання.

Крім того, пункт про те, що ЄС може застосовувати диференційований підхід до вуглецевого коригування у торгівлі з різними країнами, та навіть частково чи повністю звільняти ввізні товари від майбутнього збору, прописаний у резолюції Європарламенту від 10 березня 2021 р. про запровадження CBAM.

«До речі, ще у березні 2021 р. в уряді України було створено робочу групу з формування консолідованої позиції щодо механізму митного вуглецевого коригування на чолі з віце-прем’єром Ольгою Стефанішиною. Але відтоді група жодного разу не збиралася», – резюмує видання.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить податок на викиди вуглецю СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини.

Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

Теги: податки пільги Україна закон Європа війна

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