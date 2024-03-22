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Другий день Київського безпекового форуму (трансляція)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Другий день Київського безпекового форуму (трансляція)
Форум присвячується десятій річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом
фото: ksf.openukraine.org

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях виступатимуть понад 80 іноземних та українських спікерів

22 березня продовжується 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!». 

Форум присвячений десятій річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з найважливіших досягнень Революції гідності. Історичний вибір українців став життєвим шляхом до нашої свободи, яка не має альтернативи.

Серед головних тем, що обговорюватимуться – ситуація на фронті, термінова військова допомога Україні, вступ України до ЄС і НАТО, підготовка до виборів Європейського парламенту, Саміту НАТО у Вашингтоні і виборів президента Сполучених Штатів, бачення стратегії Заходу та України.

У форумі візьмуть участь високі представники НАТО і Європейського Союзу, міністри оборони держав-партнерів, європейські і американські політики та експерти, міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

На запрошення голови КБФ, прем’єр-міністра України у 2014-2016 роках Арсенія Яценюка та його команди, у рамках дискусій Форуму – в онлайн режимі і за безпосередньої участі – виступатимуть понад 80 іноземних та українських промовців. Серед них, зокрема:

  • президент Європейської Ради у 2009-14 роках Герман Ван Ромпей,
  • президент Європейської Комісії у 2004-14 роках Жозе Мануел Баррозу,
  • перша віцепрезидент Європейської Комісії у 2010-14 роках Баронеса Кетрін Ештон,
  • члени Ради Безпеки Київського безпекового форуму – прем’єр-міністр Естонії у 2014-16 роках Тааві Рийвас і прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках Андрюс Кубіліус,
  • командувач Сил США у Європі у 2014-17 роках, генерал-лейтенант Бен Годжес,
  • генерал США Гордон «Скіп» Дейвіс мол.,
  • командувач Центрального командування США у 2008-10 роках і директор ЦРУ у 2011-12 роках, генерал Девід Петреус.

У роботі форуму також братимуть участь депутати Європейського парламенту та представницька американська делегація. 

Київський безпековий форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Партнери форуму: Атлантична Рада, Центр інформації та документації НАТО, Національний демократичний інститут, Чатем-Хаус, Фонд імені Фрідріха Еберта.

Пряма трансляція розпочнеться 22 березня об 10:30 на ресурсах Форуму і медіапартнерів:

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Теги: активісти Україна військова допомога

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