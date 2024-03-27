Війна в Україні. Британський експерт назвав головну помилку адміністрації Байдена

Джеймс Шерр: «Головна стратегічна мета нинішньої адміністрації – уникнути ескалації, а не забезпечити вагому перемогу України»

Якщо в Адміністрації Байдена не відбудеться кадрових змін, то збережеться політика обмежень та обережності. Таку думку висловив старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту, британський аналітик Джеймс Шерр в інтерв'ю «Главкому».

Експерт вважає, що неамбіційність і обмеження адміністрації Байдена вже спричинили непотрібні страждання та втрати, і це може продовжуватися.

«Якщо не відбудеться принципових змін, якщо в Адміністрації Байдена залишаться ті самі люди, такі як Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки, держсекретар Ентоні Блінкен, то збережуться обмеження та обережність, щоб Україна не була знищена», – пояснює аналітик.

На його думку, головна стратегічна мета нинішньої адміністрації – уникнути ескалації, а не забезпечити вагому перемогу України.

Джеймс Шерр підкреслює, що другий термін Байдена може бути набагато жорсткішим тільки за умови, якщо вище згаданих політиків замінять інші, набагато жорсткіші люди з Демократичної партії.

За словами британського експерта, лише після кадрових змін в Адміністрації Байдена, є шанс врятувати українських народ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування уряду обсягом 1,2 трильйона доларів і закликав Палату представників ухвалити закон про додаткове фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню.

Також Адміністрація президента США Джо Байдена наразі не готова оголосити про постачання ракет Atacms, але продовжить зусилля для підтримки України. Про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван на спільному брифінгу з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.