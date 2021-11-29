На Одещині ділки «роздали» цінної землі на 870 млн грн

Державні землі сільськогосподарського призначення в Одеській області перейшли у приватну власність

ДБР викрило незаконне відчуження земель на величезну суму

Слідчі ДБР розслідують факт незаконного відчуження 1,5 тисячі гектарів цінних земель Національної академії аграрних наук України посадовими особами Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

У 2016-2017 роках колишній керівник Держгеокадастру в Одеській області незаконно видав накази про передачу землі НААН України 39 фізичним та двом юридичним особам.

Це було зроблено всупереч того, що ці землі мають ознаки особливо цінних та їх відчуження здійснюється лише за згодою НААН України. Так майже 1,4 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення в Одеській області перейшли у приватну власність.

У 2020 році оборудка із землею НААН України повторилась, але за участі іншого керівника ГУ Держгеокадастру в Одеській області. Цього разу було незаконно відчужено 72 га цінних земель.

Наразі у двох кримінальних провадженнях за клопотаннями слідчих ДБР судом накладено арешти на земельні ділянки площею 1505 га. Орієнтовна ринкова вартість земель складає понад 870 млн гривень.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудок.

Попередня кваліфікація – перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем ( ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Як відомо, у Києві пройдуть перші електронні земельні торги.

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