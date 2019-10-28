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    Економіка та фінанси

    Долар і євро продовжують дорожчати після вихідних: курс валют на 28 жовтня

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    Долар і євро продовжують дорожчати після вихідних: курс валют на 28 жовтня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,17 грн/долар

    На 28 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,17 грн/дол.

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 жовтня встановлені на такому рівні:

    25,174116 грн за долар;

    27,960891 грн за євро;

    0,393370 грн за російський рубль;

    32,288148 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 27 жовтня курс усіх зазначених, окрім фунта стерлінгів, збільшився.

    Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.

    Національний банк курс валют валютні операції Фунт Стерлінгів
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