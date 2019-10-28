Долар і євро продовжують дорожчати після вихідних: курс валют на 28 жовтня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,17 грн/долар

На 28 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,17 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 жовтня встановлені на такому рівні:

25,174116 грн за долар;

27,960891 грн за євро;

0,393370 грн за російський рубль;

32,288148 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 27 жовтня курс усіх зазначених, окрім фунта стерлінгів, збільшився.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.