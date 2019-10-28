Долар і євро продовжують дорожчати після вихідних: курс валют на 28 жовтня
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,17 грн/долар
На 28 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,17 грн/дол.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 жовтня встановлені на такому рівні:
25,174116 грн за долар;
27,960891 грн за євро;
0,393370 грн за російський рубль;
32,288148 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 жовтня курс усіх зазначених, окрім фунта стерлінгів, збільшився.
Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.