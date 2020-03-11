Долар і євро стрімко зростають: курс валют на 11 березня



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Нацбанк різко послабив гривню: курс валют на 11 березня

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,31 грн/долар

На 11 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,31 грн/дол., Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

25.313500 грн за долар;

28.791600 грн за євро;

0.353350 грн за російський рубль;

32.970800 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 10 березня курс усіх валют зріс, крім рубля, який знизився.

Також у НБУ заявили, що поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.

«Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському, і готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року», - наголосили в НБУ.

Згідно з даними НБУ, з початку 2020 року офіційний курс гривні до долара США був вищий за 25 грн лише два дні: 3 лютого - 25,0294 грн за долар, 4 лютого - 25,0836 грн за долар.