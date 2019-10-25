Долар почав стрімко дорожчати: курс валют на 25 жовтня
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,11 грн/долар
На 25 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,11 грн/дол.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 жовтня встановлені на такому рівні:
25,114112 грн за долар;
27,946984 грн за євро;
0,393270 грн за російський рубль;
32,388031 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.
Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.