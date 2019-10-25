Долар почав стрімко дорожчати: курс валют на 25 жовтня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,11 грн/долар

На 25 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,11 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 жовтня встановлені на такому рівні:

25,114112 грн за долар;

27,946984 грн за євро;

0,393270 грн за російський рубль;

32,388031 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 24 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.