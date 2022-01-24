Долар подешевшав в обмінниках: курс валют після вихідних

Курс гривні до євро зміцнився на 10 копійок – до 32,20 грн/євро

У понеділок, 24 січня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9.30 знизився в порівнянні з 21 січня на 7,01 коп. до 28,38 грн за дол., курс купівлі – на 8,20 коп. до 28,11 грн за дол. Про це пише Bin.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,79 коп. до 31,77 грн за эвро, курс продажу знизився на 8,99 коп. до 32,18 грн за эвро.

Національний банк України на понеділок, 24 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,31 грн/дол., тобто гривня втратила 1 копійку у порівнянні з показником попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок також не змінився і встановлений на рівні 32,11 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,28/28,30 грн/дол., до євро – на рівні 32,07/32,09 грн/євро.

Нагадаємо, попереднього тижня вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки.

Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн.

Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, на сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Однак прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

«Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.

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