НБУ встановив новий курс валют на 10 листопада

Минулої п’ятниці курс долара становив 42,08 грн за за $1

Національний банк України встановив офіційний курс долара станом на понеділок, 10 листопада 2025 року, на рівні 41,98 грн за $1. Про це пише «Главком» із посиланням на НБУ.

Офіційний курс валют

Курс долара станом на 10 листопада 2025 року встановлено: 41,9782 грн за $1.

станом на 10 листопада 2025 року встановлено: 41,9782 грн за $1. Курс євро станом на 10 листопада 2025 року встановлено: 48,5058 грн за €1.

станом на 10 листопада 2025 року встановлено: 48,5058 грн за €1. Курс польського злотого станом на 10 листопада 2025 року встановлено: 11,4170 грн за 1 zł1.

У п’ятницю, 8 листопада, курс долара становив 42,08 грн. Водночас у банках долар купується за 41,80 грн, а продається за 42,25 грн. Щодо євро, то його ціни в банках такі: 48,17-48,85 грн, а злотий купують за 11,00 та продають за 11,80. Проте на міжбанковому ринку курс долара становить 41,80-41,84 грн за $1 та 48,40-48,43 грн за за €1.

