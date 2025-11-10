Головна Гроші Економіка
НБУ встановив новий курс валют на 10 листопада

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
НБУ встановив новий курс валют на 10 листопада
Курс долара в Україні став дешевше 42 грн
фото: pexels.com

Минулої п’ятниці курс долара становив 42,08 грн за за $1

Національний банк України встановив офіційний курс долара станом на понеділок, 10 листопада 2025 року, на рівні 41,98 грн за $1. Про це пише «Главком» із посиланням на НБУ.

Офіційний курс валют

  • Курс долара станом на 10 листопада 2025 року встановлено: 41,9782 грн за $1.
  • Курс євро станом на 10 листопада 2025 року встановлено: 48,5058 грн за €1.
  • Курс польського злотого станом на 10 листопада 2025 року встановлено: 11,4170 грн за 1 zł1.

У п’ятницю, 8 листопада, курс долара становив 42,08 грн. Водночас у банках долар купується за 41,80 грн, а продається за 42,25 грн. Щодо євро, то його ціни в банках такі: 48,17-48,85 грн, а злотий купують за 11,00 та продають за 11,80. Проте на міжбанковому ринку курс долара становить 41,80-41,84 грн за $1 та 48,40-48,43 грн за за €1.

Раніше «Главком» писав про те, що Національний банк України випустив пам’ятну монету «Рік Коня», присвячену символу 2026 року за китайським календарем. Вона має номінал 5 гривень і тираж 80 тисяч примірників. Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Рік Коня», присвячену символу 2026 року за східним календарем.

Також повідомлялося, що НБУ визнав неплатоспроможним банк екснардепа Демчака. За даними Нацбанку, у липні 2025 року банк був у категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу.

