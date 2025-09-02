«Долари не потрібні». Російський економіст розповів, де Путін бере гроші на війну

Іноземцев: Війна фінансується в рублях, яких можна друкувати скільки завгодно багато

Війна РФ проти України фінансується рублями, які російська влада може друкувати без обмежень, а не валютною виручкою від нафти. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів провідний російський економіст та «іноагент» Владислав Іноземцев.

«Якщо казати про ресурси для війни, то йдеться не про те, що «Роснафта» завантажила нафту на танкер, продала її кудись, привезла кеш у Росію, заплатила з нього податки – і ці гроші пішли на війну. Війна фінансується в рублях, яких можна друкувати скільки завгодно багато. До жодного підприємства, яке поставляє метал на оборонний завод, долари не доходять», – зазначив експерт.

У разі повної відсутності надходжень валюти в економіку, Володимир Путін, за словами економіста, підвищить процентні ставки, після чого населення купуватиме облігації, а залучені кошти спрямують на фінансування оборонних підприємств на кшталт «Уралвагонзаводу». Водночас він зауважив, що за кілька років це може призвести до серйозної інфляції.

«Тобто проблема ресурсів, резервів юанів та доларів – це швидше проблема фінансування імпорту. Але ніяк не закупівель металу всередині країни і виплати зарплати на оборонних підприємствах або самим військовим», – пояснив Іноземцев.

Експерт зазначив, що останнім часом з’явилися повідомлення про рішення Путіна дозволити компаніям не продавати валютну виручку, тобто не заводити долари в країну. За його словами, це пов’язано не з санкціями чи забороною «тіньового флоту», а з тим, що валюта всередині Росії виявилася непотрібною, принаймні протягом останніх пів року.

«Війна фінансується в рублях, яких можна друкувати скільки завгодно багато. Власне, тому і рубль зараз такий міцний. Торговий баланс, як і раніше, позитивний, бо імпорт набагато менший, ніж був до війни. А долар в Росії практично ніде тепер не використовується. Відповідно, процентні ставки в рублях дуже високі. Я особисто знаю багатьох людей, які вивели досить серйозні гроші з країни в 2022-му році і останнім часом шукали варіанти, як їх туди повернути і розмістити в рублях», – підсумував Владислав Іноземцев.

До слова, російський економіст зазначив, що проблеми в економіці РФ не змусять Кремль відмовитися від війни. Російська влада пріоритетно фінансує «воєнщину», навіть попри кризу в інших галузях.

Як відомо, попри 13 трлн рублів військових витрат, економіка РФ досі тримається завдяки внутрішньому попиту, який штучно підтримують прямими виплатами населенню. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів провідний російський економіст та «іноагент» Владислав Іноземцев, підкресливши, що сподівання на швидкий розвал російської економіки – ілюзія.