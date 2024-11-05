Іранська валюта впала до історичного мінімуму

Міністр економіки Ірану заявив, що до падіння обмінного курсу призвели високі інфляційні очікування та напіввоєнний стан у країні

З початку року ріал подешевшав щодо долара на 27%

Валюта Ісламської Республіки досягла курсу 700 тисяч ріалів за долар. Про це повідомляють «Деталі».

Міністр економіки Ірану заявив, що до падіння обмінного курсу призвели високі інфляційні очікування та напіввоєнний стан у країні.

На тлі конфлікту з Ізраїлем, що загострився, і очікування нового раунду протистояння між країнами іранський ріал впав до історичного мінімуму. Валюта Ісламської Республіки, яка не торгується на міжнародних ринках, впала майже до 700 тисяч ріалів за долар – за даними, зібраними з Telegram-каналів і сайту Bonbast. З початку року ріал подешевшав щодо долара на 27%. Наприкінці вересня падіння прискорилося після того, як Ізраїль активізував військові операції проти «Хізбалли» на півдні Лівану.

За словами міністра економіки Ірану Абдола Насера Хаматі, «останні події, інфляційні очікування та напіввоєнний стан у країні призвели до виникнення на валютному ринку психологічного ефекту». Міністерство закордонних справ у Тегерані пригрозило використати всі доступні кошти, щоб помститися Ізраїлю за атаку Ірану 26 жовтня, внаслідок якої загинули чотири іранські військові.

У суботу – через тиждень після ізраїльської атаки, яка була у відповідь на іранський обстріл Ізраїлю приблизно 180 балістичними ракетами 1 жовтня. Верховний лідер Алі Хаменеї заявив, що Ісламська Республіка завдасть «нищівного удару» по Ізраїлю.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена попередила Іран про наслідки повторного нападу на Ізраїль. У разі нового нападу Америка не зможе стримати дії ізраїльтян. Щоб дати загальне розуміння, видання нагадує: 1 жовтня Іран завдав удару по Ізраїлю, випустивши 180 балістичних ракет. У відповідь 25 жовтня Ізраїль атакував іранські військові об'єкти, уникаючи ударів по ядерних або нафтових установках. Після цього Іран знову почав погрожувати, на що відреагували США.