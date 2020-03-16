Долар стрімко зростає: курс валют на 16 березня
Долар США здорожчав на 23 копійкиНаціональний банк України визначився з офіційними курсами валют на понеділок, 16 березня.
Про це свідчать дані НБУ.
Долар США здорожчав на 23 копійки і коштуватиме 26,08 грн.
Євро здешевшав на 6 копійок і коштуватиме 28,99 грн.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.089000 грн за долар;
28.990100 грн за євро;
0.359410 грн за російський рубль;
32.509500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 березня курс рубля і долара — зросли, коли фунт стерлінгів та євро — впав.
Як повідомлялося, плавні коливання курсу відразу після довгих вихідних змінилися різким подорожчанням долара, в результаті за три дні готівкова гривня втратила майже 7% вартості, в грошах це 1,7 грн на кожному доларі. Курс впав до 26 грн/долар і більше, востаннє гривня так дешево коштувала 8 місяців тому. Експерти кажуть, що незабаром буде по 27 гривень за долар.