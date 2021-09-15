Долар знову «гойдається»: скільки коштує валюта 15 вересня

Долар подешевшав на шість копійок

Національний банк України на 15 вересня встановив курс долара на рівні 26,63 грн. Це на 6 коп. менше, ніж було вчора. Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро подорожчав на 2 коп. Коштує 31,46 грн.

Курс російського рубля - 36 коп.

Польський злотий коштує 6,9 грн.

В обмінниках долар купують по 26,6 грн. Продають по 26,75 грн. За євро пропонують 31,3 грн. Продають по 31,45 грн.

Російський рубль купують по 35 коп. Продають по 36 коп.

Польський злотий купують по 6,83 грн. Продають по 6,89 грн.

Нагадаємо, долар продовжує дешевшати, попри початок ділового сезону, коли його курс на хвилі попиту зазвичай зростає. Весь тиждень була плавна девальвація долара, в результаті – мінус 20 копійок і знову нижче 27 гривень.

Рік тому долар у середині вересня коштував на гривню і 40 копійок дорожче, а тренд був висхідним. Чому гривня як і раніше міцна, і чого очікувати далі у вересні, читайте тут.

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