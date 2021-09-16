ДТЕК збільшив плани інвестицій у ремонти ТЕС до 2,5 млрд грн

До кінця року ДТЕК збирається реалізувати 4 ремонти енергоблоків на Курахівській, Луганській, Бурштинській та Ладижинській ТЕС

На початку року ДТЕК хотів інвестувати в модернізацію ТЕС близько 2,3 млрд грн

ДТЕК збільшив плани інвестицій в ремонти ТЕС на 2021 рік до 2,5 млрд, ідеться в повідомленні пресслужби компанії.

«За 8 місяців цього року «ДТЕК Енерго» спрямував у ремонтну кампанію ТЕС майже 1,4 млрд грн. Все задля надійної та безперебійної роботи станцій, особливо напередодні та протягом опалювального сезону. Всього за підсумками 2021 року «ДТЕК Енерго» планує спрямувати в ремонтну кампанію ТЕС близько 2,5 млрд грн», – ідеться в повідомленні.

На початку року компанія планувала інвестувати в модернізацію ТЕС близько 2,3 млрд грн.

Станом на середину вересня енергетики вже реалізували 17 із 28 запланованих у цьому році ремонтів енергоблоків ТЕС.

До кінця року планується реалізувати 4 ремонти енергоблоків на Курахівській, Луганській, Бурштинській та Ладижинській ТЕС. Ще 9 ремонтів зараз в стадії реалізації.

«Головне для нас – забезпечити стабільність української енергосистеми. Простими словами, щоб українці були зі світлом і теплом, незалежно від погоди, часу та навантаження в мережі. Запорука цьому – повноцінна ремонтна кампанія на блоках станцій, яку «ДТЕК Енерго», як надійна і відповідальна компанія, реалізує для підтримки безперебійного виробництва електроенергії, особливо в пікові періоди», – цитує пресслужба слова генерального директора «ДТЕК Енерго» Ільдара Салєєва.