Оподаткування доходів може відбуватися за іншою схемою: роз'яснення Гетманцева

Держава готова знизити податки, але очікуватиме зустрічних кроків від суспільства

Реформа оподаткування доходів населення, широке суспільне обговорення якої невдовзі планує розпочати чинна влада, передбачатиме таке важливе нововведення, як значне зниження податку на доходи. Про це в інтерв’ю виданню УНІАН розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми пропонуємо істотно зменшити оподаткування доходів. Податок на доходи фізичних осіб – уполовину. Наприклад, зараз 19,5% (18% плюс 1,5% військовий збір), а буде 10%», – наголосив політик.

У цьому випадку розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) влада не змінюватиме.

Інший варіант, який розглядається розробниками нової системи оподаткування доходів, за словами Гетманцева, це об’єднання трьох податків в один:

Податок на доходи фізичних осіб (зараз становить 19,5%);

ЄСВ (22%);

військовий збір (1,5%).

У цьому випадку іх загальне значення планується знизити до 25% (станом на зараз це 41,5%).

Данило Гетманцев додав, що міністерство фінінсів наразі не погоджується із запровадженням таких суттєвих змін побоюючись різкого скорочення надходжень до бюджету. «У нас з ними зараз дискусія досить глибока. Міністр фінансів Сергій Марченко має на це право і я його розумію. Мабуть, якби я був на його місці, у мене би теж була така позиція», – зазначив голова профільного комітету парламенту.

Політик додав, що в якості зустрічного кроку від суспільства у відповідь на зниження рівня податків держава очікуватиме відмови від практики ухилення від оподаткування.

Раніше Гетманцев похвалився, що за місяць зберуть рекордні податки із українців.

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