Що робити з валютою: спрогнозували курс долара у серпні

Із початку року долар знизився до гривні на 4,9%

У серпні долар продовжить дешевшати. До кінця місяця курс опуститься до 26,3-26,9 грн/дол. Євро коштуватиме 31,2-31,9 грн.

«У липні гривня зміцнилася. Це відбувається восьмий місяць поспіль відносно курсу долара і третій місяць - євро. Долар за місяць знизився з 27,17 до 26,88 гривень. Курс євро за цей же час знизився з 32,3 до 31,92 гривень. Зниження європейської валюти пов'язане зі зниженням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку», – пояснює аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб, пише gazeta.ua.

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%. Євро подешевшав на 8,1%.

«Зміцнення гривні пов'язане з високими світовими цінами на позиції українського експорту – руду, метали, аграрну продукцію. Крім цього, зберігається високий попит нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики. Позитивно на курсі позначилися плани з дорозміщення єврооблігацій на $0,5 мільярди. А також інформація про емісію МВФ серед своїх членів спеціальних прав запозичення, в результаті якої Україна може поповнити у вересні свої міжнародні активи на суму приблизно $2,9 мільярди. При цьому активно валюту продає населення», – додав аналітик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти радять інвестувати у валюту, поки її курс на мінімумі.

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