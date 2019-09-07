Ексголова НКРЕКП викрив співпрацю НАБУ та Коломойського



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Фото: nabu.gov.ua

Вовк зазначив, що в той же час, правоохоронні органи не звертають увагу на злочинну схему, вибудувану Коломойським в держкомпанії «Центренерго»

НАБУ діє в інтересах Ігоря Коломойського, фабрикуючи справу по формулі «Роттердам+», від запровадження якої олігарх втратив мільярди, і закриваючи очі на його схеми в «Центренерго». Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

«Продовжується неприкрита співпраця НАБУ та Коломойського. Проявилось це в оперативному визнанні з боку НАБУ потерпілими від «Роттердам+» чергового активіста групи «Приват» з Дніпра, що останнім часом спеціалізувався на критиці мера Філатова та висвітленню парі з будівництвом мосту. Зроблено це для маскування бездоказовості кримінального провадження. А ще трохи раніше НАБУ вже виправдовувалось за сприяння Коломойському через витребування в державного Приватбанку чутливих юридичних матеріалів для представлення в іноземних судах - навряд чи для посилення позиції держави...», - написав Вовк.

Ексголова НКРЕКП зазначив, що в той же час, правоохоронні органи не звертають увагу на злочинну схему, вибудувану Коломойським в держкомпанії «Центренерго», яка закуповує вугілля у компаній, пов’язаних з олігархом, по завищеній ціні, дорожче ніж за формулою «Роттердам+», і продає вироблену електроенергію підприємствам групи «Приват» по заниженим тарифам. Чим завдає збитків державі.

«Центренерго» під керівництвом менеджменту Коломойського «з огидою», але купує вугілля по ціні дорожче «Роттердам+» від компаній афілійованих з Коломойським, а ось продає в збиток державі на користь промислових підприємств «Привату», - зазначив Вовк.

Нагадаємо, раніше ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив значну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер мститься тим, хто ввів в дію формулу «Роттердам+».

Низка експертів висловили думку, що Коломойський вибудував злочинну схему в «Центренерго» і заробляє, паразитуючи на держкомпанії. А політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу довкола держкомпанії «Центренерго». На його думку, цей скандал кидає тінь на представників нової влади, до якої Ігор Коломойський близький.