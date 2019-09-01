Заяви Коломойського про можливість зниження тарифів для населення - повна некомпетентність, - ексглава НКРЕКП



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Дмитро Вовк порахував, яким може бути кінцевий тариф на електроенергію для населення

Заяви Коломойського про можливість зниження тарифів на електроенергію для населення до 70-80 копійок - повна некомпетентність. Про це написав ексглава Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

На думку ексглави НКРЕКП, Ігор Коломойський не володіє ні цифрами, ні основами моделі ринку електроенергетики, і його розрахунки за тарифом на електроенергію для населення - профанація.

«Немає розуміння ціноутворення» - яскраво видно на його ідеї знизити тариф для населення: «Тариф цілком реально знизити з 1 гривні 05 копійок до 70-80 копійок». Скористаємося його ж цифрами (хоча я з ним не згоден) і порахуємо кінцевий тариф для населення:

генерація: 59 копійок тариф «Енергоатому» (найдешевша генерація з «рівним» графіком, для наочності її залишимо);

магістральні мережі: 11,6 копійок тариф «Укренерго» (останній затверджений рівень, явно буде зростання, оператор системи передачі);

розподільні мережі: 64,2 копійок тариф 2 класу (діючий тариф «Полтаваобленерго», безпосередньо афільованого з Коломойським);

поставка: 8,5 копійок (діючий тариф «Полтаваобленерго», безпосередньо афільованого з Коломойським);

РАЗОМ: 143,3 копійки без ПДВ, або 172 копійки з ПДВ. Промах в 2 рази», - написав Вовк.

Він також зазначив, що в Україні тариф на електроенергію для населення на даний момент є найнижчим серед країн Європи.

«З урахуванням таких інноваційних пропозицій черга повинна стояти до такого енергетика з усіх країн ЄС із середнім тарифом для населення 6 грн/кВтг, або хоча б Франції (де частка АЕС велика) із середнім тарифом для населення 5 грн/кВтг», - написав Вовк .

Нагадаємо, раніше ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк спростував ряд тверджень Ігоря Коломойського щодо роботи ринку електроенергії, назвавши їх брехнею і маніпуляцією.

Дмитро Вовк на даний момент переслідується національним антикорупційним бюро в зв'язку з розслідуванням формули Роттердам+, яку критикує олігарх Ігор Коломойський.