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Ексглава уряду закликав терміново ввести цифрову гривню

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ексглава уряду закликав терміново ввести цифрову гривню
Юрій Єхануров: «Без блокчейн-технологій нічого не буде»
фото з відкритих джерел

За словами колишнього премʼєра, Україна на четвертому місці за обсягами обороту криптовалюти

Пілотний проєкт цифрової валюти було протестовано Національним банком України ще у 2018-2019 роках. Мінцифри хотіли запустити валюту 2024 року, проте запуск не відбувся. Перевагою цифрової валюти буде автоматизація багатьох процесів. Про це говорить колишній прем’єр-міністр України, а наразі директор Науково-дослідного інституту передових оборонних технологій НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Юрій Єхануров на Business Wisdom Summit 2025, повідомляє «Главком».

«Нам треба негайно вводити цифрову гривню. Це було обіцяно, але нічого поки що не видно. По-друге, суцільна токенізація країни. Народ, я викладаю блокчейн технології з 2018 року в університеті Шевченка. Я вам кажу, без блокчейн-технологій нічого не буде», – заявляє він.

Фахівець продовжує, що Україна посідає четверте місце за обсягами обороту криптовалюти. Країна поступається лише Сполученим Штатам Америки, Китаю та Великій Британії. Найбільший обсяг в Україні у міністерстві внутрішніх справ: серед усієї служби та поліції. Ці дані, за словами Юрія, у нього є зокрема тому, що він викладає цю дисципліну.

Також він закликав український бізнес почати роботу із блокчейн-технологіями та криптовалютою, сказавши, що вже всі передові люди цим займаються.

Що таке цифрова гривня

Цифрова гривня – це нова форма національної валюти, яка існуватиме поряд з готівкою та безготівковими коштами. Одна з головних відмінностей від звичайних електронних грошей — програмованість. Наприклад, держава зможе виплачувати допомогу, яку можна витратити лише на конкретні товари чи послуги.

Серед її переваг: можливість здешевлення вартості безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії, а також зміцнення довіри населення до ринку фінансових послуг.

Перші кроки щодо запровадження цифрової гривні було зроблено у 2016 році, метою дослідження було вивчення можливостей НБУ зі створення робочого рішення для використання цифрової валюти. Вперше інформацію про можливість запровадження е-гривні було поширено НБУ наприкінці 2017 року. НБУ підкреслював, що він не ставить за мету створення ще однієї криптовалюти.

Пілотний проєкт якої було протестовано НБУ у 2018-2019 роках. А проведення відкритого тестування електронної е-гривні, як повідомляло НБУ, сплановане на 2025 рік. Це означає, що кожен охочий зможе скористатися електронною формою української валюти.

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Нагадаємо, ДБР підтвердило обшуки у депутата Київради Дмитра Білоцерківця. Обшуки у депутата Київради проводилися у зв'язку з перевіркою походження криптовалюти на суму в $30 млн.

Раніше ринок криптовалют зазнав різкого падіння. Ціни на цифрові активи стрімко пішли вниз, спричинивши паніку серед інвесторів – вартість деяких токенів знизилася майже на 10%. Аналітики прогнозують, що влітку біткоїн може впасти в ціні близько на 60%.

До слова слідство виявило в ексголови МСЕК Тетяни Крупи криптоактиви. Підозрювана у незаконному збагаченні, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа володіла криптовалютою, але поки правоохоронці не поспішають з оприлюдненням конкретних сум.

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Теги: гривня Нацбанк

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