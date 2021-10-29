Екскерівниця НБУ заступилася за Зеленського у справі про офшори

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева вважає, що компанія «Квартал 95» ненавмисно відмивала гроші Приватбанку

Команда «Кварталу 95» навряд чи розуміла, що бере участь у якійсь протизаконній діяльності, коли отримувала гроші від Приватбанку, вважає ексголова НБУ Валерія Гонтарева. Про це вона сказала в інтерв’ю «Радіо Свобода», коментуючи розслідування про офшори Володимира Зеленського та його команди.

«Що стосується відмивання 40 мільйонів доларів через рахунки компанії – це дуже цікавий момент, і мені важко сказати, пройшли ці гроші як відмивання грошей, чи ці гроші компанія отримала за якийсь продакшн, і компанія не знала, що це були брудні гроші. Але документи, які показували, свідчать про те, що це факт і транзакції були, і крадені гроші Приватбанку таки пройшли через компанію «Кварталу 95». Чи знала сама команда, що ці гроші були вкрадені? Я сумніваюся, що вона знала і навмисно це робила. Але це мої припущення», – сказала Валерія Гонтарева.

Загалом же дорікати Зеленському за те, що він вів бізнес за допомогою офшорних компаній, не варто, вважає Валерія Гонтарева.

«На РНБО я говорила, що нам треба робити податкову амністію. Весь великий і середній бізнес нашої країни давним-давно не тільки був закредитований із-за кордону, але й мав корпоративну структуру, засновану на закордонних компаніях. Вони були не одинокі («Квартал 95» – ред.), так працював весь бізнес в країні. І це треба було змінювати. Тому я б претензії ні Зеленському, ні його команді просто не висунула б», – додала ексголова НБУ.

Як відомо, раніше Зеленський «як професіонал» прокоментував офшорне розслідування Pandora Papers.

Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

А ще Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка.

Нагадаємо, раніше Гонтарева заявила, що деолігархізацію в Україні потрібно було організовувати в 2014-2015 роках. Наразі відповідний законопроєкт викликає багато запитань.

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