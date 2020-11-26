Eкскерівник Укргазвидобування пояснив, як Нафтогазу освоїти чорноморський шельф

«Укргазвидобування» повинно вийти на море. І воно має зробити все для того, щоб отримати ліцензію на велику площу на морі»

НАК «Нафтогаз України» потрібно буде залучати кошти для розвідки і видобування газу на шельфі Чорного моря. Таку думку висловив екс-керівник Укргазвидобування Ілля Рибчич в інтерв’ю на Youtube-каналі «Нафтогаза».

«Для однієї свердловини, я думаю, що в цілому, у НАК «Нафтогазі» можна найти такі кошти щоб пробурити одну свердловину, і пересвідчитись, в тому, що там є відкрите родовище. А пізніше можна брати кредити, і за кредити можна освоювати це родовище. Коли буде під що брати кредити, то чому би не освоювати», — зазначив Рибчич.



Він висловився за видачу ліцензій на видобування газу «Укргазвидобуванню» (входить до «Нафтогазу»).

«Твердо переконаний в тому, що «Укргазвидобування» повинно вийти на море. І воно повинно зробити все для того, щоб отримати ліцензію на велику площу на морі», — сказав експерт.



Рибчич також сказав, що на шельфі наразі найбільші перспективні ділянки для розвідки газу, які треба терміново розробляти.



«Це треба ще займатися вчора, це треба було займатися, ще коли була висока ціна на газ. Ну, ціна буде підніматися зараз, вона все одно не буде завжди низькою», — зазначив він.



Нагадаємо, 25 листопада на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення надати дозвіл на геологічне вивчення шельфу Чорного моря НАК «Нафтогаз України» без проведення аукціону. Для цього Кабмін вніс зміни до Постанови №615, Пункт 8, яким передбачено, що виключно НАК «Нафтогаз України» або його дочірня компанія (100%) можуть претендувати на отримання спеціального дозволу без проведення аукціону.



Термін дії такого спецдозволу 30 років. Вартість спецдозволу (збір) дорівнюють 10% початкової ціни при глибинах моря до 100 м, та 1% при глибинах понад 100 м.



Раніше, у березні 2019р Кабмін оголосив конкурс на право видобутку вуглеводнів в межах ділянки «Дельфін», на умовах угоди про розподіл продукції (УРП). Тоді на конкурс подали заявки 4 компанії: Caspian Drilling International, Frontera, Trident BlackSea і українського ПрАт «ВК «Укрнафтобуріння». Проте, Кабмін у серпні 2019 р. скасував конкурс.

Джерело: Delo.ua