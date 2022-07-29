Експерт розповів про схеми в Держпраці

За словами експерта, накази голови Державної служби України з питань праці протизаконні

Керівництво Державної служби України з праці реалізовує незаконну схему щодо контролю за веденням гірничих робіт та використанням вибухових матеріалів промислового призначення у декількох областях України. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, у листопаді 2020 керівництво Держпраці видала указ про передачу контролю за веденням гірничих робіт та використанням вибухових матеріалів промислового призначення на підприємствах Полтавської області на Головне управління Держпраці у Харківській області.В наказі зазначалось 27 підприємств, які фактично штучно передаються під контроль Держпраці у Харківській області. У серпні 2021 тодішній голова служби Віталій Сажієнко видав ще один наказ, згідно з яким виконання державного нагляду та контролю за веденням гірничих робіт та використанням вибухових матеріалів на підприємствах вже Полтавської та Запорізької областей покладається на Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області. В наказі окремо знов зазначався перелік підприємств які перепідпорядковуються на цей раз Дніпропетровській області.

На момент видачі обох указів керівні посади у відповідних управліннях обіймала Марія Брезіцька. Так, за декілька днів до видачі указу у 2022 її призначають першим заступником начальника Головного управління Держпраці у Харківській області, а 13 серпня 2021 – заступником начальника Головного управління Держпраці у Дніпропетровські областы. Сьогодні вона вжев.о. начальника ГУ Держпраці в Дніпропетровській області.

За словами експерта, накази голови Державної служби України з питань праці протизаконні, бо:

згідно п.1 Положення про Головне управління Державної служби України з питань праці в області: повноваження Управлінь Держпраці поширюються на територію відповідної області.

у відповідності до статті 17 Кодексу України про надра, та згідно п.21 Положення про порядок надання гірничих відводів (затвердженого Постановою КМУ від 27.01.1995 № 59) гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин надаються Держпрацею після погодження заявки на отримання гірничого відводу з відповідним територіальним органом Держпраці.

Крім того, для отримання гірничого відводу підприємства Полтавської та Запорізької області змушені в ручному режимі їхати до Дніпра й отримували погодження від Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Тоді як мають отримувати погодження, відповідно, від Головних управлінь Полтавської та Запорізької областей. «Можна констатувати факт того, що 27 підприємств, які вказані в додатках до вищезазначених Наказів вже більше 1,5 років працюють повністю без законних документів, і поставлені в такі умови, що змушені штучно погоджувати всі робочі питання в ручному режимі з вищевказаними особами», – наголошує експерт.

На його переконання, подібна ситуація не може відбуватись без сприяння голови Держпраці Ігора Дегнери. Він вказує, що для реалізації схеми радник колишнього голови Держпраці Віталія Сажієнка Василь Радь створив ТОВ «Науково-технічний центр експертизи об’єктів нафтогазової промисловості», через яку централізовано проходять всі документи.

Джерело: Апостроф