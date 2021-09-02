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    Надходження від податкової амністії не закладали в бюджет – міністр фінансів

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    У Мінфіні сподіваються&nbsp;отримати значні кошти до державного та місцевих бюджетів - Надходження від податкової амністії не закладали в бюджет – міністр фінансів
    У Мінфіні сподіваються отримати значні кошти до державного та місцевих бюджетів
    Фото з відкритих джерел

    Сергій Марченко каже, що зараз Мінфін не береться прогнозувати, скільки українців скористається декларуванням

    У Мінфіні не беруться оцінювати надходження від податкової амністії, яка стартує 1 вересня, оскільки зараз важко прогнозувати, скільки українців скористається одноразовим добровільним декларуванням. Про це пишуть Факти.

    «Ми дуже обережно ставимося до будь-яких очікувань. Хотілося б отримати значні кошти до державного та місцевих бюджетів. Але я хочу сказати, що ми будемо реагувати по мірі того, як здійснюватиметься декларування. Тільки тоді можна буде робити якісь оцінки», – заявив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко.

    Тому в бюджеті на 2022 рік, за його словами, не закладали кошти, отримані від податкової амністії.

    «Це одноразове декларування має багато психологічних, емоційних моментів. Якщо ми зможемо переконати суспільство, що є така можливість, і значна частка активів буде легалізована, це вже буде перемогою», – підсумував глава Мінфіну.

    Податкова амністія діятиме протягом року – з 1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022-го. Вона передбачає одноразове добровільне декларування фізичною особою активів, розміщених на території України чи за кордоном, з яких на момент отримання податки були сплачені не в повному обсязі або взагалі не сплачені.

    Загальна ставка збору становитиме 5%, для активів, розміщених за кордоном, – 9%, а ставка для ОВДП – 2,5%.

    Подати добровільну разову декларацію можна онлайн – за допомогою електронного кабінету платника.

    Нагадаємо, українці, які мали неоподатковані доходи, з 1 вересня 2021 року матимуть можливість добровільно їх задекларувати.

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    Теги: міністр податки бюджет амністія Сергій Марченко
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    Надходження від податкової амністії не закладали в бюджет – міністр фінансів