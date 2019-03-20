За рік «хлібний кошик» в Україні подорожчав на чверть



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Подорожчання хлібного кошика відбулося майже в три рази швидше зростання середнього рівня цін в країні

Вартість хлібного кошика станом на 1 березня 2019 року становила понад 70 грн

За рік вартість так званого хлібного кошика в Україні збільшилася на 26%. Це майже в три рази швидше зростання середнього рівня цін в країні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Асоціації постачальників торговельних мереж (АПТС), голова Ради економічного розвитку України Олексій Дорошенко.

За його словами, в Асоціації підрахували, що вартість хлібного кошика станом на 1 березня 2018 року становила 61,4 грн. А вже 1 березня 2019 року його вартість зросла до 77,1 грн.

При цьому, як зазначив Дорошенко, згідно з інформацією Держстату, вартість хлібного кошика зросла на 21%: у лютому 2018 року він вартував 59,7 грн, а у лютому цього року- 72,2 грн.

Дорошенко нагадав, що у хлібний кошик входять по кілограму пшеничного хліба з борошна першого і вищого сорту, житнього хліба і півкілограма батона. На підставі даних АПТС він опублікував динаміку зростання ціни продуктів, що належать до кошика.

«Інфляція за рік, місяць до місяця, склала 8,8%. Тобто подорожчання хлібного кошика відбулося майже в три рази швидше зростання середнього рівня цін в країні. При цьому найдешевший хліб з борошна першого сорту дорожчав в 1,5 рази швидше, ніж з вищого. Що ще раз підкреслює, що затягувати паски доводиться найбільше соціально незахищеним верствам населення», - резюмував Дорошенко.

Раніше Дорошенко заявляв, що хлібобулочні вироби в Україні зростуть у ціні на 2-2,5%.

Нагадаємо, впродовж останнього місяця продукти харчування та безалкогольні напої в Україні подорожчали на 0,9%.