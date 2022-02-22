Енергорегулятор отримав нового очільника: що про нього відомо

Члени НКРЕКП обрали нового голову

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк пішов у відставку. Замість нього НКРЕКП очолив Костянтин Ущаповський, повідомляє сьогодні пресслужба регулятора.

Зазначається, що під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою Регулятора Костянтина Валерійовича Ущаповського.

Натомість відомо, що Тарасюк залишається членом енергорегулятора.

«Одразу зазначу, що я не робитиму жодних гучних заяв. Зараз це точно нікому не потрібно. Я задоволений, що ми не наробили дурниць на кшталт втягування РНБО в кадрові питання. Їй зараз точно є чим зайнятися, і загалом хочу сказати, що все буде добре. Напевно, й усе», – заявив на засіданні Тарасюк.

Довідка: Костянтин Ущаповський народився у 1972 році у Києві. У 1996 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Теплові електричні станції», кваліфікація – інженер-теплоенергетик. У 2000 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація – економіст. Кандидат економічних наук з 2012 року. Доктор економічних наук з 2017 року. Має досвід роботи в електроенергетичній галузі більше 25 років.

29 грудня 2021 року Ущаповський був призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

До слова, членкиня НКРЕКП висміяла себе в соцмережі (фото).