Енергорегулятор отримав нового очільника: що про нього відомо
Члени НКРЕКП обрали нового голову
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк пішов у відставку. Замість нього НКРЕКП очолив Костянтин Ущаповський, повідомляє сьогодні пресслужба регулятора.
Зазначається, що під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою Регулятора Костянтина Валерійовича Ущаповського.
Натомість відомо, що Тарасюк залишається членом енергорегулятора.
«Одразу зазначу, що я не робитиму жодних гучних заяв. Зараз це точно нікому не потрібно. Я задоволений, що ми не наробили дурниць на кшталт втягування РНБО в кадрові питання. Їй зараз точно є чим зайнятися, і загалом хочу сказати, що все буде добре. Напевно, й усе», – заявив на засіданні Тарасюк.