У суді, де обирали запобіжний захід жмеринським нападникам, розпилили сльозогінний газ



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Обстановка навколо суду знаходиться під повним контролем співробітників Теруправління ССО

Співробітники Служби судової охорони у суботу не допустили зриву засідань Вінницького міського суду з обрання запобіжних заходів 22 особам, затриманим під час сутичок у приміщенні Жмеринської міськради.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ССО.

«Біля будівлі суду зібралися близько 50 осіб, в тому числі представники громадських організацій «Національний корпус» та «Національні дружини». З метою недопущення провокацій, пронесення до приміщень суду заборонених та суспільно-небезпечних предметів співробітники Служби судової охорони взяли під ретельний контроль проходження до будівлі суду всіх відвідувачів. Водночас о 10.20 групою радикально налаштованих осіб здійснено спробу проходу до зали судових засідань без відповідного догляду. Співробітники ССО стали на заваді цьому, в результаті чого виникла сутичка, під час якої невідома особа розпилила газ сльозогінної та дратівливої дії. Невідомі особи були витіснені співробітниками Служби та залишили приміщення суду», – йдеться у повідомленні.

Наразі судові засідання тривають. Співробітники ССО допускають до зали судових засідань лише осіб, внесених судовими розпорядниками до відповідних списків. Перед залами судових засідань несуть службу наряди Служби. Обстановка навколо Вінницького міського суду знаходиться під повним контролем співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Вінницькій області.

Як повідомлялося, у четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 30 молодиків у масках увірвалися в адмінбудівлю органу місцевого самоврядування, застосували петарди, розпилили газ і влаштували бійку з депутатами міськради та напали на поліцейських. Станом на ранок 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 4 з них – госпіталізовані.

Поліція затримала 22 правопорушників, серед них – двох лідерів громадських об’єднань «Едельвейс» та «Національні дружини», а також двох депутатів та працівника міськради. Всім затриманим за протиправні дії в приміщенні Жмеринської міськради, застосування фізичної сили до поліцейських та до депутатів міськради оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

У поліції та міській раді припускають, що причиною інциденту став розгляд міськрадою питання про недовіру в.о. міського голови й що організували цю акцію опоненти нинішнього керівника міста.