Федерація роботодавців транспорту закликала прем'єра не допустити списання вагонів за віком

Федерація роботодавців транспорту у своєму зверненні до Шмигаля зазначила, що штучний дефіцит рухомого складу спричинить катастрофічне падіння перевезень зерна, вугілля та залізної руди

У Федерації зазначили, що «Укрзалізниця» та учасники ринку не мають необхідних коштів на закупівлю нових вагонів

Ухвалення проекту наказу Мінінфраструктури щодо списання залізничних вагонів за віком призведе до дефіциту рухомого складу на ринку перевезень та колосальних втрат для економіки країни. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) до Прем’єр-міністра України Шмигаля та інших представників влади, розміщеному на офіційному сайті Федерації.

«Цей Проєкт по суті – про примусове списання напіввагонів, зерновозів та взагалі рухомого складу – тобто списання вагонів, які ще можуть використовуватися. В разі його прийняття в запропонованій редакції до 2028 року доведеться списати приблизно 75 тис. одиниць рухомого складу (передусім піввагонів та зерновозів), що становить приблизно половину робочого парку. Загалом на заміщення такої кількості вагонів до 2028 р. потрібно буде витратити більше 100 млрд. грн», – зазначили у Федерації.

При цьому у Федерації зазначили, що ані Укрзалізниця, ані приватні учасники ринку не мають необхідних коштів на закупівлю нових вагонів, щоб замінити ті, що будуть списані відповідно до наказу Мінінфраструктури в разі його прийняття. Зокрема в «Укрзалізниці» виконання плану капітальних інвестицій вже кілька років не перевищує 70%.

«В «Укрзалізниці» заявляють про готовність залучити 50 млрд. грн. інвестицій, щоб побудувати та придбати 15-20 тис. одиниць рухомого складу. Проте, реалістичність цих планів викликає великі сумніви. В останні роки спостерігається очевидна неспроможність Укрзалізниці виконати власну інвестиційну програму», – зазначили у ФРТУ.

За прогнозами ФРТУ, в разі прийняття наказу та списання рухомого складу на ринку перевезень виникне значний дефіцит вагонів, оскільки нові вагони не будуть закуплені в потрібній кількості. Зокрема, за їх підрахунками дефіцит лише напіввагонів складатиме 20-30 тис. штук.

«Такий штучний дефіцит рухомого складу спричинить катастрофічне падіння перевезень зерна, вугілля, залізної руди, а також завдасть прямого удару по урядової програмі «Велике будівництво». Втрата вантажопотоку української залізниці може сягати 20% або 60 млн. тонн на рік. Потенційне зменшення доходів Укрзалізниці складає 15 млрд. грн. на рік. Наслідком буде падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України та надходжень до державного бюджету», – підсумували в ФРТУ.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад «Укрзалізниці» потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.

Водночас генеральний директор ФРТУ Володимир Гусак наголосив, що дефіцит локомотивів є слабкою ланкою «Укрзалізниці», тому потрібно виконати в першу чергу програму їх закупівлі, щоб вирішити проблему низької швидкості перевезень залізницею.