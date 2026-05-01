Річниця створення Американсько-українського фонду відбудови. Свириденко підбила підсумки

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Річниця створення Американсько-українського фонду відбудови. Свириденко підбила підсумки
Капітал Інвестиційного фонду відбудови становить $150 млн
фото: Юлія Свириденко

За словами премʼєрки, мета України укласти три інвестиційні угоди до кінця 2026 року

Рік тому Україна разом зі Сполученими Штатами підписали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF). Вона започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.

Загальний стартовий капітал Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови становить $150 млн. У березні фонд затвердив першу інвестицію – в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв’язку та навігації для БпЛА.

Як зазначила премʼєрка, ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. «Наша спільна мета – укласти три інвестиційні угоди до кінця 2026 року», – каже вона.

Як повідомлялося, 3 вересня 2025 року відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Раніше Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

У травні 2024 року Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачала, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду.

Читайте також

Всього за 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки»
На зарплаті у Милованова. Хто з урядовців отримує мільйони у приватному виші
6 квiтня, 15:06
Триває робота над законопроєктом №14117 щодо компенсації втрат фермерам
Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
4 квiтня, 13:22
Глава уряду заявила про «готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями»
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради
6 квiтня, 10:57
Арахамія зауважив, що відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство
Криза голосувань у Раді: фракція «Слуга народу» провела засідання
6 квiтня, 21:57
Через початок військової операції США проти Ірану та блокаду Ормузької протоки в Україні стрімко зросли ціни на пальне
«Укрнафта» почала знижувати ціни на пальне після деескалації на Близькому Сході
8 квiтня, 12:33
Загалом у 2026 році буде облаштовано 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн
Уряд розподілив фінансування на укриття в школах та дитсадках
20 квiтня, 15:39
Очільники українського та польського урядів обговорили енергетичну, безпекову та співпрацю у двосторонній торгівлі
Угода про спільний контроль на кордоні з Польщею. Свириденко зробила заяву
27 квiтня, 18:58
Кошти підуть на ремонти різного рівня складності
Уряд виділив 2 млрд грн на компенсації за зруйноване обстрілами житло
29 квiтня, 19:09
Свириденко повідомила, які програми енергопідтримки буде продовжено: список
Свириденко повідомила, які програми енергопідтримки буде продовжено: список
Сьогодні, 17:35

Річниця створення Американсько-українського фонду відбудови. Свириденко підбила підсумки
Річниця створення Американсько-українського фонду відбудови. Свириденко підбила підсумки
Податкова служба заявила про масову розсилку фейкових повідомлень
Податкова служба заявила про масову розсилку фейкових повідомлень
Україна веде переговори з ЄС щодо CBAM для металургії: є ризики втрати ринку – Politico
Україна веде переговори з ЄС щодо CBAM для металургії: є ризики втрати ринку – Politico
Українці почали нести до банків більше готівки. Нацбанк назвав причину
Українці почали нести до банків більше готівки. Нацбанк назвав причину
Скільки заробляють чиновники? Мінфін назвав зарплати держслужбовців за березень
Скільки заробляють чиновники? Мінфін назвав зарплати держслужбовців за березень
Борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн – голова Асоціації сонячної енергетики
Борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн – голова Асоціації сонячної енергетики

Новини

Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Сьогодні, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
