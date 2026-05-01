Річниця створення Американсько-українського фонду відбудови. Свириденко підбила підсумки

За словами премʼєрки, мета України укласти три інвестиційні угоди до кінця 2026 року

Рік тому Україна разом зі Сполученими Штатами підписали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF). Вона започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, усього за рік існування фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них – від українських компаній. Найбільше заявок у сфері енергетики – більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.

Загальний стартовий капітал Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови становить $150 млн. У березні фонд затвердив першу інвестицію – в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв’язку та навігації для БпЛА.

Як зазначила премʼєрка, ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. «Наша спільна мета – укласти три інвестиційні угоди до кінця 2026 року», – каже вона.

Як повідомлялося, 3 вересня 2025 року відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Раніше Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

У травні 2024 року Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачала, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду.