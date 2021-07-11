Фінансовий шантаж Кабміну на «зелених» інвесторів закриває для України ринки капіталу – Криволап

Наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою

Запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ), запропоноване урядом в законопроєкті №5600, вбиває інвестиційний клімат України і закриває для країни ринки капіталу. Про це заявив виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

«Зважаючи на ситуацію з розвитком ВДЕ в країні, це буде такий же третій такий цвях в труну галузі ВДЕ, бо має значення не тільки те, що ми робимо, а навіть має значення те, що ми говоримо. У нас є меморандум, який не виконано, в нас є борги перед галуззю, які невиконані. В нас є заяви інвесторів, Норвегія в Твіттері зробила повідомлення, що – «хлопці – ви догралися, ми припиняємо інвестувати». І тепер акциз. Навіть розмови про нього дуже б’ють по інвестиційному клімату», – пояснив Криволап.

За його словами, те, як влада вирішить ситуацію з «зеленою» генерацією, визначить вартість капіталу для України в найближчі роки. Він також наголосив: в світі вартість капіталу буде зростати і вбиваючи інвестиційний клімат в країні, зокрема через політику в галузі ВДЕ, влада закриє можливість для країни його отримати.

«Вартість капіталу в світі зараз буде збільшуватись, ми розуміємо, що є десь там від’ємні ставки на кредитування, але це зміниться, бо світ перекачали грошима і вартість капіталу буде зростати. Це в першу чергу вдарить і по Україні. А з нашою інвестполітикою щодо відновлюваної енергетики, щодо захисту прав інвесторів все це призведе до того, що в нас капітал буде майже недоступним», – підсумував Криволап.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).