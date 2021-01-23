Фріланд: Канада зацікавлена у розширенні угоди про вільну торгівлю з Україною

Україна закінчує формування делегації для переговорів з Канадою

Канада готова вести роботу в напрямку розширення угоди про вільну торгівлю з Україною

Віцепрем’єр-міністр, міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що Канада зацікавлена у розширенні Угоди про вільну торгівлю з Україною та готова вести роботу в цьому напрямку.

Про це Фріланд сказала під час розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, пише «Урядовий портал».

Фріланд відзначила, що Канада зацікавлена у розширенні Угоди про вільну торгівлю з Україною та готова вести роботу в цьому напрямку.

Шмигаль їй відповів, що Україна закінчує формування своєї делегації для відповідних переговорів. Очолить її міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Співрозмовники вирішили найближчим часом організувати роботу міжурядової робочої групи, яка напрацьовуватиме документ.

Шмигаль нагадав Фріланд про високу зацікавленість України в лібералізації візового режиму та наголосив, що Україна готова прийняти групу канадських експертів для проведення моніторингу стану відповідності критеріям Канади.

Глава українського уряду запросив віцепрем’єра Канади на святкування 30-ї річниці незалежності України.