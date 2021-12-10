«Нафтогаз» відзвітував про 4,4 млрд збитків за дев’ять місяців

Цьогоріч збитки майже у чотири рази менші, ніж за відповідний період попереднього року

За дев’ять місяців 2021 року НАК «Нафтогаз України» отримала 4,37 млрд грн збитків – це майже у чотири рази менше, ніж за відповідний період попереднього року (тоді збиток становив 17,03 млрд грн). Про це йдеться у скороченій консолідованій фінансовій проміжній звітності компанії за дев’ять місяців 2021 року, повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій «Нафтогазу».

Зазначається, що звітність підготовлена у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Ця фінансова звітність не перевірена аудитом.

«Перевірена аудитом консолідована звітність за підсумками 2021 року буде оприлюднена навесні 2022 року», – пояснили у «Нафтогазі».

Консолідована фінансова звітність включає в себе результати діяльності НАК «Нафтогаз України» як окремої юридичної особи та всіх підприємств, що контролюються компанією.

При цьому, дохід «Нафтогазу» та підконтрольних йому компаній за дев'ять місяців становив 136,7 млрд грн проти 104,5 млрд грн за аналогічний період 2020 року

«В опублікованій раніше фінансовій звітності НАК «Нафтогаз України» як окремої юридичної особи зафіксовано чистий прибуток у сумі 9,78 млрд грн за дев’ять місяців 2021 року. За відповідний період попереднього року – збиток 18,65 млрд грн», – резюмували в компанії.

До слова, напередодні було знижено ціну газу для 350 тис. домогосподарств в Україні.

Також повідомлялося, що тариф на доставку газу збираються підняти: скільки доведеться платити.

Ще Вітренко спрогнозував, коли в Україні можуть суттєво знизитися ціни на газ.

А представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Наприклад, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.