Столтенберг: агресія РФ проти України призводить не до того, що хоче Кремль

Столтенберг нагадав, що до анексії Криму та війни на Донбасі у НАТО не було контингентів на сході Альянсу

«Чим більше агресії з боку Росії ми бачитимемо щодо України, тим більше солдатів НАТО буде перекинуто на східні частини», – заявив генсек Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що агресія РФ проти України не приносить Кремлю, чого вони хочуть. Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви».

«Російська агресія проти України призводить до протилежного – не до того, що хоче Росія. Тому що чим більше агресії з боку Росії ми бачитимемо щодо України, тим більше солдатів НАТО буде перекинуто на східні частини НАТО – території членів нашої організації», – заявив генсек Альянсу.

Столтенберг нагадав, що до анексії Криму та здійснення військового контролю над Донбасом в Україні у НАТО не було контингентів на сході Альянсу.

«Після 2014 року, після того, як Росія вторглася в Україну, ми на наших кордонах – у Польщі та в Балтійських країнах – розмістили солдатів та збільшили нашу присутність у Балтії, у регіоні Чорного моря. І ми маємо забезпечити те, щоб було зрозуміло: якщо Росія зробить щось таке, що зробила з Грузією у 2008 році та з Україною у 2014 році, то весь Альянс на це відповість. Якщо буде зачеплена країна НАТО, стаття 5 буде активована. І причини, чому ми розмістили збройні сили на сході Альянсу – це, щоб показати Росії, що якщо РФ знову вторгнеться в Україну, то на схід НАТО буде перекинуто ще більше сил», – сказав генсек НАТО.

Як повідомлялося, Румунія готується збільшити присутність військ НАТО на тлі російської загрози.

Нагадаємо, США скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Натомість президент України не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».