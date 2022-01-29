Генсек НАТО заявив про готовність надати допомогу Україні

Столтенберг вкотре попередив Росію про наслідки в разі ескалації навколо України

НАТО готове вести діалог із Росією щодо ситуації навколо України, але в разі ескалації змусить «заплатити високу ціну», заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.

«Ми готові приступити до діалогу з Росією. Ніхто не зацікавлений у збройному конфлікті. У разі політичного рішення виграємо ми всі», – сказав він.

Проте альянс «готовий до гіршого», додав генсек.

«Якщо Росія ще раз застосує силу проти України, вона повинна буде заплатити високу ціну за допомогою економічних і політичних санкцій. Ми надамо Україні допомогу, щоб підтримати її право на самозахист, і, природно, ми також готові захистити всіх союзників у разі необхідності», – заявив він.

За словами Столтенберга, якщо Росія розраховує зменшити присутність НАТО біля своїх кордонів, то вона досягне зворотного.

«У разі агресії ми і цього разу ми направимо більше сил», – підкреслив генсек.

Він висловив упевненість у тому, що всі союзники по блоку будуть єдині в діях щодо Росії.

«Для мене важливо, що всі союзники повністю здійснили узгоджені санкції і вирішили ввести нові, якщо необхідно», – резюмував Столтенберг.

Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що війська США незабаром будуть перекинуті до Східної Європи та країн НАТО.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

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