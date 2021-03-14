Гідрометцентр назвав регіони, яким доведеться пересівати площі під озимими

Для успішної перезимівлі озимих культур не так важлива температура повітря, як температура ґрунту

Агрометеоролог розповіла, як пройшла перезимовка озимих

Разом із зимою закінчується дуже важливий період для врожаю озимих культур – період перезимівлі.

Про це розповіла начальник відділу агрометеорології «Укргідрометцентру» Тетяна Адаменко в ході Online Seed Forum-2021.

За словами Адаменко, для успішної перезимівлі озимих культур не так важлива температура повітря, як температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння.

«Напередодні похолодань, які відбувалися в середині січня і в лютому, в Україні на більшій частині територій утворився сніговий покрив, який захищав посіви. На жаль, він утворився не скрізь. У деяких районах східних областей (Луганська, Донецька, Херсонська, Одеська, Миколаївська) відбулося зниження температури ґрунту до критичних значень, що могло спричинити часткове пошкодження посівів», – прокоментувала Тетяна Адаменко.

Експерт зазначила, що від 15% до 20% посівів озимих культур з незадовільним станом потребуватимуть підсіву або пересівання в районах Запорізької, Кіровоградської, Одеської та Луганської областей. Однак, як зазначила Тетяна Адаменко, це не означає, що посіви в цих областях загинули, вони будуть мати меншу продуктивність.

За її словами, наступний найважливіший фактор, який може змінити все очікування з приводу озимих культур – наявність вологи в ґрунті.

Адаменко повідомила, що в певних районах Запорізької, Донецької, Херсонської областей та західних областях кількість опадів було менше норми.

Крім того, до початку весни запаси вологи на більшій частині території України сформуються в межах середніх багаторічних оптимальних норм. Відзначається, що буде спостерігатися перезволоження в західних областях. На півдні запаси вологи будуть низькими протягом весняного періоду.

Екологи України прогнозують, що 2021 рік стане ще спекотніше, ніж попередній. Це призведе до проблеми з врожайністю, пересиханням річок, а питання щодо питної води буде загострюватися, як в нашій країні, так і в усьому світі.

Нагадаємо, попри те, що пройшла вже майже половина березня, Україну засипає снігом. Найближчими днями негода збережеться.

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