Глава Держпродспоживслужби визнала: штраф «Новій пошті» на 326 млн – неадекватний порушенню

«Нова пошта» обіцяла судитися з Держпродспоживслужбою через посилку в 500 грн

Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Тепер це рішення обіцяють переглянути

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька заявила, що штраф «Новій пошті» у розмірі 326 млн грн – «неадекватний порушенню».

«Знаю про суспільний резонанс навколо багатомільйонного штрафу, який співробітники Держпродспоживслужби в Харківській області наклали на «Нову пошту»… Розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули.Тепер по результату:

Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення.

Сьогодні буду мати особисту зустріч із представниками «Новою пошти» та бізнес-спільноти.

Необхідно терміново міняти законодавство. Інакше такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях», – написала у Facebook Магалецька.

Вона також запевнила, що з «винуватцями» скандалу в Харківській області розбираються.

«Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення. Наголошую: в ДПСС ніхто не буде «рвати» бізнес поки я очолюю цю структуру», – резюмувала очільниця Держпродспоживслужби.

Як раніше повідомляв «Главком», Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Відомо, що у березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою до відділення Харкова. Приводом до неї стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень.

Натомість компанія «Нова пошта» подала до суду на Державну споживчу службу в Харківський області за штраф у розмірі 326 млн грн

Нагадаємо, недавно кур'єри «Нової пошти» потрапили в новий скандал з доставкою товару клієнту. Доставку холодильника замовив самотній пенсіонер із Нікополя, який переніс інфаркт. В умовах замовлення було обумовлено, що кур'єри донесуть замовлення до дверей, однак вийшло інакше.