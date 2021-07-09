Глава Держпродспоживслужби визнала: штраф «Новій пошті» на 326 млн – неадекватний порушенню
Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Тепер це рішення обіцяють переглянути
Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька заявила, що штраф «Новій пошті» у розмірі 326 млн грн – «неадекватний порушенню».
«Знаю про суспільний резонанс навколо багатомільйонного штрафу, який співробітники Держпродспоживслужби в Харківській області наклали на «Нову пошту»… Розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули.Тепер по результату:
- Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення.
- Сьогодні буду мати особисту зустріч із представниками «Новою пошти» та бізнес-спільноти.
- Необхідно терміново міняти законодавство. Інакше такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях», – написала у Facebook Магалецька.
Вона також запевнила, що з «винуватцями» скандалу в Харківській області розбираються.
«Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення. Наголошую: в ДПСС ніхто не буде «рвати» бізнес поки я очолюю цю структуру», – резюмувала очільниця Держпродспоживслужби.
Як раніше повідомляв «Главком», Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Відомо, що у березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою до відділення Харкова. Приводом до неї стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень.
Натомість компанія «Нова пошта» подала до суду на Державну споживчу службу в Харківський області за штраф у розмірі 326 млн грн
Нагадаємо, недавно кур'єри «Нової пошти» потрапили в новий скандал з доставкою товару клієнту. Доставку холодильника замовив самотній пенсіонер із Нікополя, який переніс інфаркт. В умовах замовлення було обумовлено, що кур'єри донесуть замовлення до дверей, однак вийшло інакше.
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