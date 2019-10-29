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    Економіка та фінанси

    Голову Антимонопольного комітету збираються викликати «на килим» до Ради

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    Юрія Терентьєва планують&nbsp;викликати на засідання Верховної Ради для заслуховування звіту - Голову Антимонопольного комітету збираються викликати «на килим» до Ради
    Юрія Терентьєва планують викликати на засідання Верховної Ради для заслуховування звіту

    Герус тисне на АМКУ і НКРЕКП для лобіювання інтересів власників феросплавних заводів

    Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус тисне на Антимонопольний комітет і НКРЕКП для лобіювання інтересів власників феросплавних заводів.

    Про це написав народний депутат України, перший заступник парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

    Кучеренко відзначає, що основна сфера інтересів голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса - війна з ДТЕК і лобіювання інтересів власників феросплавних заводів. З цією метою він тисне на Антимонопольний комітет і Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

    «Основна сфера інтересів керівництва - війна з ДТЕК і лобіювання інтересів власників феросплавних заводів плюс лобіювання інтересів голови правління «Нафтогазу» Коболєва з метою «анбандлінга» за своєю схемою. Тиск на НКРЕКП і АМКУ з метою їх паралізації і обслуговування вищевказаних «планових» завдань», - написав Кучеренко.

    Нардеп також повідомив, що голову Антимонопольного комітету планують викликати на засідання Верховної Ради для заслуховування звіту (відповідний проект постанови Андрій Герус зареєстрував недавно в парламенті - №2306), проте, в реальності це є елементом тиску на керівництво АМКУ.

    «Для «залякування» готується виклик на килим голови АМКУ, але претензії виключно в сфері вищевказаних завдань. Про схеми «Нафтогазу» і «Укрнафти» там мова точно не йде », - написав Кучеренко.

    Нагадаємо, на початку жовтня Антимонопольний комітет України порушив справу проти компанії «ДТЕК Західенерго» за порушення умов економічної конкуренції. У самій компанії ці обвинувачення вважають необґрунтованими.

    В кінці 2018 року АМКУ вже прийняв рішення, яким визнав, що компанія «ДТЕК» не є монополістом в Україні.

    Верховна Рада НКРЕКП депутат війна Антимонопольний комітет ДТЕК Facebook Андрій Герус
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