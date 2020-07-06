Госпсуд Києва 7 липня розгляне скаргу «Філіп Морріс» на штраф Антимонопольного комітету



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«Філіп Морріс Україна» вважає, що обвинуваченнями Антимонопольного комітету є необгрунтованими

Господарський суд Києва на 7 липня призначив слухання за позовом ПрАТ «Філіп Морріс Україна» і ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн» до Антимонопольного комітету України (АМКУ) про скасування великих штрафів, накладених на компанію разом з іншими учасниками ринку в 2019 році, повідомили агентству Інтерфакс-Україна в ПрАТ.

«Ми не згодні з обвинуваченнями АМКУ. Вважаємо їх необгрунтованими і такими, що завдають шкоди інвестиційному іміджу України, підривають віру іноземних інвесторів в справедливість системи. Ми надали Господарському суду Києва аргументацію, яка підтверджує нашу позицію, і ми віримо, що суд належним чином врахує наші аргументи», - прокоментувала майбутнє засідання директор департаменту із зовнішніх зв'язків «Філіп Морріс Україна» Наталя Бондаренко.

Вона зазначила, що консолідація бізнесу дистрибуції сигарет в руках одного дистриб'ютора - «Тедіс Україна» - є безпосереднім результатом дій АМКУ, який в 2010-2011 роках погодив серію угод про злиття і поглинання. Відомство також затвердило угоди про уникнення конкуренції, які унеможливили конкуренцію на ринку дистрибуції сигарет і встановили постійні і тривалі (до 23 листопада 2021 роки) бар'єри виходу на монополізований ринок для потенційних конкурентів.

Бондаренко зазначила, що структура ринку дистрибуції сформувалася в результаті, власне, дій самого АМКУ, який надав всі відповідні дозволи без консультацій з виробниками сигарет і не залишив виробникам іншого виходу, крім як працювати з одним дистриб'ютором. За її словами, комітет також не надав компаніям «Філіп Морріс» можливості ознайомитися і надати коментарі та заперечення щодо доказів, на яких засновані звинувачення АМКУ.

Згідно з інформацією на порталі «Судова влада України», 8 липня Госпсуд Києва також розгляне позов ТОВ «Тедіс Україна» до АМКУ про визнання недійсним його рішення, а 9 липня - подібний позов до антимонопольному відомству, поданий ПІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» і ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».

У той же час інформація про слухання 7 липня за позовом компаній «Філіп Морріс» на цьому порталі відсутня.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) в жовтні 2019 року позначилася штраф в розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на виробників і дистриб'юторів сигарет: «ТЕДІС Україна» - 3,4 млрд грн, «Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн» - 370 млн грн, «Філіп Морріс Україна» - 810 млн грн, ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» - 430 млн грн, ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" - 490 млн грн, «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» - 170 млн грн, «Імперіал Тобакко Юкрейн» - 290 млн грн, ТОВ «Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна» - 80 млн грн, ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» - 450 млн грн, а також зобов'язав ці компанії припинити порушення.

Верховна Рада 3 липня відправила у відставку главу АМКУ Юрія Терентьєва. Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов стверджує, що президент України Володимир Зеленський перед цим на нараді в Офісі президента змусив Терентьєва написати заяву про відставку через штраф, накладений на тютюнового монополіста компанію «Тедіс». Офіційна інформація з цього приводу відсутня.