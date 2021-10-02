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    Гривня увійшла в десяток найприбутковіших валют року

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    За неповний рік гривня зміцнилася на 7% - Гривня увійшла в десяток найприбутковіших валют року
    За неповний рік гривня зміцнилася на 7%
    Фото з відкритих джерел

    Сейшельська рупія показала найкращий результат серед 146 валют у всьому світі

    Українська гривня посіла шосте місце у рейтингу найприбутковіших валют світу в 2021 році від Bloomberg.

    За даними агентства, за січень-вересень гривня зміцнилася до долара на 7%.

    Перше місце займає сейшельська рупія, яка лише на цьому тижні зміцнилася на 2,9% до долара, а з початку року – на 60% завдяки відновленню туристичного бізнесу.

    На другому місці в рейтингу замбійська квача, на третьому – мозамбікський метікал, на четвертому – вірменський драм, на п'ятому – ангольська квача.

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    У десяток найприбутковіших валют світу також увійшли грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг і домініканський песо.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, чи буде знецінення гривні. Економіст дав прогноз на 2022 рік.

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    Теги: гривня
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    Гривня увійшла в десяток найприбутковіших валют року