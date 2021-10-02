Гривня увійшла в десяток найприбутковіших валют року

За неповний рік гривня зміцнилася на 7%

Сейшельська рупія показала найкращий результат серед 146 валют у всьому світі

Українська гривня посіла шосте місце у рейтингу найприбутковіших валют світу в 2021 році від Bloomberg.

За даними агентства, за січень-вересень гривня зміцнилася до долара на 7%.

Перше місце займає сейшельська рупія, яка лише на цьому тижні зміцнилася на 2,9% до долара, а з початку року – на 60% завдяки відновленню туристичного бізнесу.

На другому місці в рейтингу замбійська квача, на третьому – мозамбікський метікал, на четвертому – вірменський драм, на п'ятому – ангольська квача.

У десяток найприбутковіших валют світу також увійшли грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг і домініканський песо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи буде знецінення гривні. Економіст дав прогноз на 2022 рік.

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