Перед новим навчальним роком багатодітні родини отримають гроші від держави

145 тисяч дітей до навчального року отримають по 2000 гривень

Державною підтримкою буде охоплено 145 тисяч дітей із малозабезпечених багатодітних сімей

Президент України ініціював виплату по 2000 гривень до навчального року для 145 тисяч дітей із багатодітних малозабезпечених сімей, повідомляє Мінсоцполітики.

Уряд запровадив у 2021 році виплату одноразової грошової допомоги у сумі 2 000 гривень на кожну дитину, яка станом на 1 серпня 2021 року має вік 6-18 років (включно).

Виплата одноразової грошової допомоги буде проведена органами соціального захисту населення без звернення батьків. Державною підтримкою буде охоплено 145 тисяч дітей із малозабезпечених багатодітних сімей.

Нагадуємо, з 2022 року члени малозабезпечених сімей, які зареєстровані як безробітні, отримають унікальну можливість розпочати нове життя. Держава пропонує їм отримати фінансову допомогу на започаткування власної справи, а також, за необхідності, безкоштовне навчання.

Також 21 квітня Кабмін затвердив Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, її розмір та умови повернення. Тепер безвідсоткову одноразову допомогу зможуть отримати непрацюючі працездатні особи – члени малозабезпечених сімей – для закупівлі обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу.

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