Група ICU стала лідером ринку недержавних пенсійних фондів за підсумками 2021 року

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями

Під управлінням ICU перебувають активи в розмірі понад $500 млн

За підсумками 2021 року активи інвестиційних та пенсійних фондів під управлінням групи ICU перевищили 2,5 млрд грн. ICU займає понад 17% українського ринку управління пенсійними фондами за обсягом коштів (669 млн грн) та зберігає лідерство серед усіх КУА за цим показником протягом п'яти років (дані по ринку наведені в прес-релізі на підставі відкритої інформації УАІБ та сайтів фондів та керуючих компаній). Загалом в Україні працюють 57 пенсійних фондів, з них 5 – під управлінням ICU: НПФ «Укрексімбанк», «Емерит-Україна», «Взаємодопомога», «Турбота» та «Династія».

НПФ під управлінням ICU очолюють рейтинги українських фондів і за дохідністю, і за обсягом коштів. Зокрема, НПФ «Укрексімбанк» показав найвищу дохідність серед усіх корпоративних пенсійних фондів, а одразу три НПФ під управлінням ICU («Укрексімбанк», «Династія», «Взаємодопомога») за дохідністю увійшли до ТОП-5 усіх пенсійних фондів в Україні.

За підсумками останніх 3 і 5 років «Династія» та «Емерит-Україна» входять до ТОП-3 найприбутковіших НПФ серед найбільших відкритих пенсійних фондів, а «Укрексімбанк» та «Емерит-Україна» на інтервалі 10 років – до ТОП-3 найбільш прибуткових фондів серед найбільших НПФ.

За розміром активів «Укрексімбанк» посідає друге місце серед усіх НПФ в Україні, поступаючись лише фонду Національного банку України, а «Емерит-Україна» та «Династія» входять до ТОП-5 найбільших відкритих НПФ за підсумками 2021 року.

«Минулого року кількість фондів під нашим управлінням зросла до 17 – з'явилися фонд «ICU Глобал Еквіті Індекс», «ICU Фонд Єврооблігацій», НПФ «Турбота», а також нові венчурні фонди. Крім того, ми успішно конвертували кошти інвесторів «Фонду Облігацій», який завершив свою роботу, в новий «Фонд Облігацій II». З активами понад 120 млн грн він залишається найбільшим в країні серед публічних фондів, які інвестують в інструменти з фіксованою дохідністю», – прокоментував Григорій Овчаренко, керуючий активами ICU.

Стратегія «Фонду Облігацій II» продемонструвала гарні результати за останні 10 років. Середньорічна дохідність фонду склала 28%, набагато перевищивши показники середніх ставок за депозитами та облігаціями. У 2021 році його доходність склала 14.8% й випередила інфляцію на 4.8%, а середньорічний індекс ставок гривневих депозитів UIRD – на 6.3%.

«У наших планах на цей рік – розширення лінійки інструментів та подальша диджиталізація сервісів, які дозволять спростити доступ населення до фінансових інструментів», – відзначив Костянтин Стеценко, засновник ICU.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються.