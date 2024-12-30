З 1 січня збільшиться ціна транспортування газу: по кому вдарять тарифи

Коефіцієнти при замовленні потужності на певні періоди як для внутрішніх, так і для міжнародних точок залишили без змін

Планується підвищення тарифу на вхід/вихід до української газотранспортної системи для міжнародних точок удвічі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову щодо встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ «Оператор ГТС України» на 2025-2029 роки.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2025 р.

«У 2024 році 85% доходу – це транспортування газу походженням з РФ. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень», – сказав гендиректор Оператора газотранспортної системи (ГТС) України Дмитро Липпа.

Згідно з документом, планується збільшити тарифи на вхід/вихід з газотранспортної системи для внутрішніх точок у понад чотири рази:

з 101,93 грн/тис. куб. м до 464,37 грн/тис. куб. м для внутрішніх точок входу в ГТС;

з 124,16 грн/тис. куб. м до 501,97 грн/тис. куб. м для внутрішніх точок виходу з ГТС.

Крім того, планується підвищити тариф на вхід/вихід до української газотранспортної системи для міжнародних точок удвічі:

з €4,1 /тис. куб м до €10,29 /тис. куб м для більшості точок входу в українську ГТС;

з €7,6-8,6 /тис. куб м до €14,58-15,74 /тис. куб м для більшості точок виходу з української ГТС.

Зазначається, що тарифи не включають точки з’єднання на кордоні з Росією (Суджа та Сохранівка), оскільки для них відсутня інформація щодо заброньованих обсягів. Також тарифи враховують сценарій відсутності транзиту російського газу з початком 2025 року.

Коефіцієнти при замовленні потужності на певні періоди як для внутрішніх, так і для міжнародних точок залишили без змін. Чинні тарифи на транспортування газу залишатимуться без змін до 31 березня 2025 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.