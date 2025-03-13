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Підвищення тарифів «Укрзалізниці». ЗМІ спрогнозували наслідки

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Підвищення тарифів «Укрзалізниці». ЗМІ спрогнозували наслідки
Підвищення тарифів «УЗ» може стати додатковим поштовхом до того, що деякі підприємства скоротять або законсервують виробництва
фото: glavcom.ua

Очікуємо подорожчання продуктів харчування та будматеріалів – експерти про підвищення тарифу «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» ініціювала підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення на 37%. Тим часом її головні клієнти – аграрії, металурги та будівельники, – почали бити на сполох і прогнозувати невідворотні наслідки для економіки України, у тому числі – подорожчання харчів та удар по обороні. Про це пише «Економічна правда».

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів виданню, що галузь очікує подорожчання на аграрну продукцію через індексацію тарифів на перевезення. За його словами, цього маркетингового року аграрії розраховують отримати прибуток із зернової групи, але через можливе подорожчання логістики змушені будуть витрачати кошти на транспортування, а не на погашення кредитів.

«Існує також ризик, що частина фермерів буде змушена скоротити діяльність: за оцінками, через подорожчання логістики Україна може втратити 1,3 млн тонн зерна та олійних культур на 300 млн дол. Крім того, кажуть експерти, може скоротитися експортно-валютний виторг агровиробників, що призведе до скорочення надходжень від галузі до бюджету країни», – вказує «ЕП».

Інший найбільший клієнт вантажних перевезень «Укрзалізниці» – металурги – теж стурбовані ініціативою залізничного монополіста: чергове підвищення тарифу знизить конкурентоздатність української продукції на світових ринках, що призведе до зниження продажів, бюджетних відрахувань і обсягу валюти, яка потрапляє в Україну завдяки роботі експортерів.

До того ж, з огляду на проблеми металургійної галузі і втрату постачання коксівного вугілля, підвищення тарифів «УЗ» може стати додатковим поштовхом до того, що деякі підприємства скоротять або законсервують виробництва, а гірничо-збагачувальні комбінати почнуть закриватися.

Постраждати від підвищення тарифів залізниці може і третя за обсягами вантажів галузь – будівельна. За розрахунками віцепрезидента Торгово-промислової палати (ТПП) Ростислава Коробки, підвищення цін на вантажні перевезення призведе до зростання собівартості будівництва, та підвищення вартості продукції на 5-7%. Крім того, подорожчання логістики може вплинути на будівництво укріплень для військових: у ТПП оцінюють сповільнення зведення укріплень на 3-5%.

«Крім того, в Україні можуть сповільнитися темпи будівництва через необхідність перегляду бюджетів. Компаніям доведеться шукати альтернативні шляхи логістики. Великі інфраструктурні проєкти можуть бути відкладені, а житлове будівництво у містах сповільниться на 10%. Ціни на нерухомість економкласу можуть зрости на 2-4%, комфорт-класу – на 1,5-3%, бізнес-класу – на 1-2%», – пише видання.  

Нагадаємо, раніше керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, представляючи фінплан компанії на 2025 рік, заявив, що необхідно «протиснути» підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента, які сягнуть 25 мільярдів грн.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

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Теги: підвищення цін перевезення завод будівництво бізнес Укрзалізниця вугілля

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