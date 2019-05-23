«Харківгаз» для пошуку крадіжок газу випробував роботів



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Робот пересувається по газовим трубам і швидко знаходить незаконні врізки в газопровід

З початку року ПАТ «Харківгаз» виявив понад 1,1 тис. випадків несанкціонованого використання газу. Вперше фахівці компанії розробили та протестували робототехніку з пошуку дефектів газопроводів та несанкціонованих підключень до газової труби.

Співробітники ПАТ «Харківгаз» реалізували проект – розробили та зібрали робота, який пересувається по газовим трубам. Його використання дозволяє швидко знаходити незаконні врізки в газопровід, фіксувати на відео факти крадіжок газу. При цьому газопостачання не припиняється і не потрібен доступ на територію споживача.

В 2019 році за несанкціоноване використання газу крадіям нараховано до сплати 5,5 млн грн. Самовільне втручання в газовий лічильник, для зменшення показань, коштує споживачам в середньому 50 тис. грн, несанкціоновані підключення до газопроводів - 200 тис. грн.

«Насправді, для споживача дешевше чесно споживати газ та контролювати його витрати. Наприклад, людина, яка сплатила за крадіжку газу 200 тис. грн, має усунути порушення спричинені крадіжкою, сплатити за відключення та пуск газу. А могла б витратити ці кошти на енергозберігаючі заходи, нове обладнання, утеплення будинку і в такий спосіб зменшити розмір платежів», - зазначила комерційний директор ПАТ «Харківгаз» Ірина Лістова.

Що стосується втручання споживачів у роботу лічильників газу для зменшення його показань, в цьому році нарахування збитків за крадіжку газу здійснюватиметься навіть у випадку, коли прилад обліку з втручанням має прострочений термін повірки. Тобто, прострочення терміну повірки лічильника не позбавляє споживача потреби оплатити за свої махінації.

Всього, з початку року було виявлено більше 230 втручань споживачів в роботу приладів обліку. Крім відшкодування збитків за несанкціоноване використання газу, які в середньому складають 50 тис. грн, власники таких домоволодінь самостійно оплачують придбання нового лічильника та його встановлення.